Оккупанты гибнут на фронтах и сотнями убегают

Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине, пишут "Комментарии" со ссылкой на вечернюю постройку Генштаба Вооруженных сил Украины.



Российские военные в панике. Фото: Генштаб

В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники разных типов и состава боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется.

В то же время на временно занятых территориях Запорожской области российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения Росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов врага.

Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения по состоянию на утро 28 декабря

‐ личного состава около 103 770 (550) человек ликвидировано,

‐ танков ‒ 3017 (1) ед,

‐ боевых бронированных машин ‒ 6037 (13) ед,

‐ артиллерийских систем – 1999 (1) ед,

‐ РСЗО – 418 (0) ед,

‐ средства ПВО ‒ 212 (0) ед,

‐ самолетов – 283 (0) ед,

‐ вертолетов – 267 (0) ед,

‐ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (0),

‐ крылатые ракеты ‒ 653 (0),

‐ корабли /катера ‒ 16 (0) ед,

‐ автомобильной техники и автоцистерн – 4660 (8) ед,

‐ специальная техника ‒ 179 (0).

Читайте также на портале "Комментарии" – бункер не спасет, – политтехнолог о реализме удара по Кремлю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!