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Оккупанты формируют ударную группу. Какой город собрались брать штурмом

Оккупанты планируют брать штурмом Часов Яр, сообщил военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, штурмовые группы уже формируются. Вероятно, первые из них бросят в бой уже на выходных

сегодня, 17:04
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Александр Коваленко, ситуация вокруг Часово Яра осложняется. По его словам, командование оккупационных войск не смогло достичь хоть каких-то побед ко дню так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, добавил эксперт, вообще нет никаких перспектив, что Часов Яр будет захвачен к 9 мая, как требовал ранее Путин.

Оккупанты формируют ударную группу. Какой город собрались брать штурмом

Часов Яр

Именно поэтому, подчеркнул Коваленко, захватчики пошли в ва-банк. По его информации, оккупанты начали формировать ударную группу для штурма города. Как сообщил военный обозреватель, в так называемой тыловой зоне, сейчас проходит формирование штурмовых подразделений в составе 217-го и 331-го ПДП 98 ВДД для дальнейших штурмовых действий. Как говорит Коваленко, первоначально общее число штурмовиков составляет от 150 до 300 человек.

Как сообщил военный обозреватель, на первом этапе враг планирует взять под контроль “Канал” и район “Новый”. При этом он предупредил, что направления для основного удара по трассе 0506 с Хромового на “Канал”, а так же через лесхоз “Немецкий”-Ступки Голубовские-2 и, фактически, Сиверский Донец. То есть, добавил Коваленко, враг будет идти по северу в обход Ивановского, которое продолжает в своей северо-западной части оставаться под контролем Сил обороны.

Таким образом, подчеркивает Коваленко, следует ожидать пика наступления на Часов Яр со второй половины мая и даже чуть раньше, если учесть темпы формирования штурмовых групп врага.

"Первые подразделения будут готовы к концу уже этой недели. Бросят ли их в штурмы на предстоящих выходных? Как мясо для разведки боем – скорее да, чем – нет",
- подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин поручил своим террористическим войскам захватить Часов Яр к 9 мая.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02e7fWN8jH8fnbq6Q2PzAQFtPG5wsVdXrBY4rFH7gj5xggKmriC9mz3QSG2qesToLUl
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