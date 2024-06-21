Оккупанты достигли прогресса: в США рассказали о новом смертоносном оружии РФ

Как передает портал "Комментарии", американские аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали об угрозах запусков российскими оккупантами авиабомб ФАБ-3000.

ФАБ-3000. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские источники распространили кадры якобы первого в истории удара ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах Харьковской области, отметив, что бомба вызвала значительные разрушения.

Аналитики обращают внимиание, что российские источники ранее высоко оценивали производство ФАБ-3000, но отмечали, что их вес и общие размеры усложнят доставку большинства российских тактических самолетов.

"Тот факт, что российские силы выяснили, как запускать ФАБ-3000, является значительным событием и увеличит разрушительный потенциал постоянных атак России планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры. Российские войска уже увеличили использование управляемых и неуправляемых планирующих бомб против Украины, в частности в Харьковской области, до разрушительного эффекта, и если российские войска смогут запустить массовый залп из ФАБ-3000 (или даже более тяжелых управляемых планирующих бомб), они смогут нанести еще больший ущерб украинским фронтовым позициям и критической инфраструктуре", — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что российские милитарные блогеры отметили, что удар 20 июня не был особенно точным, но радиус поражения ФАБ-3000 компенсирует его недостаточную точность, особенно если российские силы смогут использовать их масштабно.

В то же время утром 21 июня спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о видео, которое накануне распространили россияне, на котором якобы на территорию Харьковской области сбрасывается 3-тонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, — насколько эта информация соответствует действительности и были ли уже случаи применения врагом ФАБ-3000, — отметил, что "мы видели это видео", но окончательно об этом можно будет говорить только тогда, когда официально уже удастся собрать обломки, хотя бы ознакомиться с местом.

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