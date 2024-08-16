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Оккупанты добрались до детей: какое требование выставляют на оккупированных территориях

Захватчики обяжут детей на ВОТ присоединяться к российской военной организации

сегодня, 15:04
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Кравцев Сергей

Россияне значительно снизили возраст обязательного вступления в одну из военных организаций на оккупированных территориях. Теперь детей будут обязывать присоединиться к "ДОСААФ" с 14 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Оккупанты добрались до детей: какое требование выставляют на оккупированных территориях

Российские войска. Фото: из открытых источников

Захватчики снизили возраст вступления в так называемые "ДОСААФ". Теперь прохождение обучения в "добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" станет обязательным уже с 14 лет. До этого возраст приема в русскую террористическую компанию составлял 18 лет.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, "ДОСААФ" занимается подготовкой мирного населения к участию в войне. Таким образом, Кремль пытается подготовить гражданских к мобилизации.

"Ведь, ввиду поломанного сценария вторжения России в Украину, со дня на день Путин объявит новую волну мобилизации", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления напомнили, что в этом году оккупанты привлекли тысячи украинских детей на всех оккупированных территориях к участию в трансформированной военно-патриотической игре "Зарница", который является еще одним средством Кремля привлекать детей к войне против своего государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики разработали процедуру национализации недвижимости украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как отметили в ЦНС, большинство населения региона вынуждены были покинуть регион после оккупации. Однако россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим муртадам.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-ukrayiny-vstup-u-vijskovu-organizatsiyu-dosaaf-stane-obov-yazkovym-vzhe-z-14-rokiv/
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