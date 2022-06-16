Оккупанты боятся наступления ВСУ – готовы идти на радикальные шаги: аудиоперехват ГУР



















Российские оккупанты уже начинают понимать, что их ждет, если ВСУ получат так необходимое Украине тяжелое вооружение, которое нужно, чтобы начать контрнаступление. Уже сейчас российские военные сильно деморализованы и боятся могущества украинских защитников. Так один из бойцов говорит, что он и некоторые его сослуживцы уже рассматривают возможность самострела, лишь бы вырвать из Украины и вернуться обратно в РФ. Как передает издание "Комментарии", соответствующий аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Из разговора захватчика и его супруги следует, что жены пытаются сделать все возможное, чтобы вернуть своих мужей домой. Однако командование в РФ отвечает отказом.

Жена оккупанта говорит, что командование не дает никакого шанса вернуть мужчин домой, объясняя это тем, что замену найти очень сложно. Не возвращают даже тех, у кого закончился контракт.

На такое утверждение жены оккупант возмутился, что, значит, жены российских военных делают недостаточно для их возвращения домой, на крайний случай не обращаются непосредственно в прокуратуру.

Оккупант отметил, что, если не удастся возвратиться домой в ближайшее время, то он и его сослуживцы готовы идти даже на самые радикальные меры, например, стрелять в себя, чтобы оказаться раненым и попасть домой.

По словам российского военного, уже сейчас становится очень страшно, когда слышишь взрывы и понимаешь, что, если прилетит где-то рядом, то "останутся от тебя одни кроссовки".

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