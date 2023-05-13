Оккупанты атаковали установку Patriot ракетой "Кинжал": подробности

Россия пыталась уничтожить переданную Украине систему ПВО Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Произошел инцидент на прошлой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN, ссылаясь на заявление двух американских чиновников на условиях конфиденциальности.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Атака не удалась, и вместо этого украинские военные перехватили ракету с помощью системы Patriot", – заявили чиновники.

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Утверждается, что украинские зенитчики выпустили несколько ракет из установки Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету.

Официальные лица США полагают, что российские войска запеленговали специфические сигналы, исходящие от радара установки Patriot, и по ним осуществили наведение ракеты.

"В отличие от некоторых ПВО меньшей дальности, предоставленных Украине, которые мобильны и по которым труднее нацелиться, большая батарея Patriot представляет собой стационарную систему, что позволяет русским со временем прицеливаться на их местонахождение", – говорится в материале.

По словам официальных лиц, есть способы до некоторой степени замаскировать эти сигналы, но российские военные, очевидно, смогли определить примерное местонахождение "Патриота", дислоцированного за пределами Киева. Атака состоялась в ночь на 4 мая.

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