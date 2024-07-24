Оккупантам запретят рассказывать о потерях в Украине

Российских захватчиков планируют лишить каких-либо средств связи в зоне боевых действий в Украине.

Россияне ужесточают цензуру. Фото из открытых источников

Как передает Центр национального сопротивления, соответствующее решение принял комитет Государственной думы РФ по обороне и нацбезопасности.

Документ предусматривает, что за несоблюдение такого требования российским террористам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток. Главная причина, почему российские депутаты хотят приняли соответствующий закон – массовые вытоки информации о потерях врага в Украине.

"Те, кто пришел освобождать Украину и украинцев от нормальной и безопасной жизни, в телефонных разговорах жалуются своим родным о тотальном нарушении их прав со стороны командования, невыплате обещанных средств, огромных потерях и нежелании умереть в украинских посадках. Из-за таких "новостей" случаются единичные случаи, когда мамы или жены "героев" задают ненужные вопросы российским властям", — говорится в сообщении Центра сопротивления.

Отмечается, что недовольны таким новшеством и российские военкоры. Они жалуются, что такой шаг в случае неукоснительного исполнения закона в зоне боевых действий приведет к "абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французская полиция задержала гражданина России в Париже. Мужчина вел разведывательную деятельность и планировал спровоцировать военные действия во время Олимпийских Игр. В Париже задержан 40-летний россиянин. 23 июля ему предъявили обвинение в "разведывательной деятельности на иностранное государство с целью спровоцировать военные действия во Франции". После задержания гражданин РФ находится в СИЗО.