Оккупантам приказывают устраивать зверства в Украине: какой приказ перехватило ГУР



















Украинская разведка обнародовала приказ командира РФ о казни украинских военнопленных. Это преступление подтверждает системный характер военных преступлений вражеской армии. Об этом говорится в сообщении в Telegram ГУР Минобороны Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

10 июля 2025 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило ужасный приказ одного из командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

В аудиозаписи командир 2-й десантно-штурмовой роты с нецензурной бранью приказывает пытать украинских военнопленных.

В данное время бригада ведет боевые действия в Сумской области, пытаясь атаковать позиции ВСУ.

Отмечается, что 155-я бригада известна многочисленными военными преступлениями во время оккупации Киевской области и на других фронтовых направлениях.

Во время геноцидной войны против Украины это подразделение понесло значительные потери, что заставило Кремль пополнять его новобранцами среди мобилизованных.

Украинские силы безопасности неоднократно наносили высокоточные удары по пунктам управления 155-й бригады.

В частности, 2 июля 2025 года в результате атаки на штаб в Курской области был ликвидирован командир полковник Сергей Ильин.

Несмотря на нечеловеческие пытки и варварские убийства пленных, 155-я бригада получила особую поддержку из Кремля — ее флаг гордо демонстрировали во время пресс-конференции диктатора РФ Владимира Путина в декабре 2024 года.

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