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Ткачик Олеся
Военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо" отметил тревожную тенденцию, когда украинская промышленная инфраструктура переходит в руки российским захватчикам в рабочем состоянии.
Оккупанты
При этом эксперт считает, что Донецкая областная военная администрация должна объяснить, почему не отключается энергопитание и не затапливаются промышленные объекты перед их захватом, ведь это позволяет оккупантам использовать эти ресурсы для своей экономики без дополнительных вложений в их восстановление.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин очень хочет заморозить войну в Украине, чтобы не только восстановить боеспособность своей армии, но и усилить давление на оккупированные территории. При этом, как подчеркнул нардеп Мережко, заморозка конфликта не решает главную проблему – деоккупацию территорий и прекращение агрессии России.
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