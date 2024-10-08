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Оккупантам оставляют работающие предприятия и шахты: шокирующие подробности

При отступлении ВСУ не выводят из строя предприятия и оккупанты получают их в рабочем состоянии и используют в своих целях

сегодня, 14:34 comments2612
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Ткачик Олеся

Военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо" отметил тревожную тенденцию, когда украинская промышленная инфраструктура переходит в руки российским захватчикам в рабочем состоянии.

Оккупантам оставляют работающие предприятия и шахты: шокирующие подробности

Оккупанты

"Возникает довольно странная ситуация, когда оккупанты стирают с лица земли украинские города, делая их непригодными для проживания, а промышленная инфраструктура остается в рабочем состоянии. В Новогродовке шахты вообще перешли под контроль оккупантов с рабочей системой водоотведения", — подчеркнул Снегирев.

При этом эксперт считает, что Донецкая областная военная администрация должна объяснить, почему не отключается энергопитание и не затапливаются промышленные объекты перед их захватом, ведь это позволяет оккупантам использовать эти ресурсы для своей экономики без дополнительных вложений в их восстановление.

"К сожалению, таких примеров достаточно много, когда промышленная инфраструктура Украины переходит в рабочем состоянии к оккупантам. Вспомним Бахмут, когда бойцы ЧВК "Вагнера" демонстрировали количество захваченного промышленного оборудования и готовой продукции знаменитого завода шампанских вин. Ни у кого тогда не возник вопрос: а что произошло?" – подчеркнул Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин очень хочет заморозить войну в Украине, чтобы не только восстановить боеспособность своей армии, но и усилить давление на оккупированные территории. При этом, как подчеркнул нардеп Мережко, заморозка конфликта не решает главную проблему – деоккупацию территорий и прекращение агрессии России.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nezrozumilo-chomu-mi-zalishaemo-okupantam-promislovi-obekti-v-robochomu-stani-viyskoviy-ekspert-snegirov
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