Оккупантам будет больно: почему удары по территории РФ автоматически уменьшат сбросы УАБов

В сети продолжают обсуждать разрешение США на удар ВСУ по РФ. Сколько нужно ракет для эффективных ударов по РФ? Почему разрешение бить по территории РФ автоматически снизит сбросы УАБов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Сейчас трудно говорить, сколько у нас есть на вооружении ракет ATACMS.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в эфире радио NV отметил, для того чтобы удары по территории врага были эффективными Украине нужно до 300 дальнобойных ракет.

"Мы в определенной степени сейчас наблюдаем за туманом войны. Слишком много противоречивой информации, которая может ввести в заблуждение кого-либо. Думаю, что нужно время, чтобы этот туман развеялся, и мы четко понимали, есть ли у нас разрешения, воспользовались ли мы этой возможностью и какие последствия это будет иметь для врага", — подчеркнул эксперт.

По словам Селезнева, сам он остается скептиком, потому что поставки ракетного вооружения от партнеров в последнее время несколько уменьшились. В частности, в Британии заявили, что передали все имеющиеся у них ракеты Storm Shadow. Как отметил эксперт, правительство Франции на днях передало Украине 10 ракет типа SCALP. По мнению Селезнева, эти цифры не соизмеримы с тем количеством ракет, которые есть у России.

Эксперт надеется, что соглашений о передаче дальнобойных ракет ATACMS было несколько и есть накопление.

"Сейчас тяжело говорить, сколько мы имеем на вооружении ракет ATACMS от американских чиновников... Объемы этих ракет должны быть значительными — по меньшей мере, на уровне 200-300 единиц для того, чтобы мы имели возможность ежесуточно запускать не менее десятка таких ракет по территории РФ". Меньше, к большому сожалению, результата не дадут", — подчеркнул он.

У россиян не хватает самолетов и не хватает пилотов

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире канала "Киев 24" отметил, что после получения Украиной разрешения на применение ракет ATACMS по территории РФ россияне будут вынуждены существенно сократить применение УАБ из-за необходимости перебазировать самолеты на другие аэродромы.

"У них не хватает самолетов и не хватает пилотов. Они сейчас способны совершать 60-65 вылетов в сутки. Это 100-120 УАБов они сбрасывают. Но если эти самолеты будут отведены на расстояние свыше 300 километров — это значит, что количество вылетов уменьшится". Она снизится процентов на 30-40. Ведь они будут летать дальше, у них будет больше ресурс самолета, двигателя в первую очередь производиться. Сами пилоты будут больше уставать, ведь это люди, будет большая вероятность погрешности", – сказал Нарожный.

Он добавил, что в случае если даже Украина не будет бить западным оружием по российским аэродромам – РФ все равно будет вынуждена увести самолеты за радиус действия ракет. И таким образом, Украине удастся ограничить российский потенциал даже без применения дальнобойного вооружения.

"Но кроме Су-34, Су-35, россияне используют огромное количество Су-25 – это фронтовой штурмовик для ударов неуправляемыми ракетами. Они используют вертолеты – это достаточно опасное оружие. Поскольку на них стоят, например, противотанковые комплексы "Вихрь" с дальностью" в 11 километров – это большая опасность для наших танков, для другой бронетехники. аэродромы — они не смогут опрокинуть. Поскольку там радиус действия менее 300 километров", — добавил Нарожный.

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