Оккупация Донецкой области станет реальностью: что задумал враг на Лиманском направлении

Не стоит впадать в панику из-за ситуации на Лиманском направлении, считает военный Кирилл Сазонов. По его словам, не в первый раз противник продвигается на этом направлении и заканчивается это всегда одинаково — наши выбивают их обратно. Иногда даже занимают позиции оккупантов, отметил военный.

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"Никаких серьезных успехов у противника на этом направлении нет и говорить о серьезном наступлении не стоит. Стянуть необходимые дополнительные ресурсы неоткуда. Резервы из России идут только на Юг Донецкой области и на Курскую", — говорит Сазонов.

Также, по его словам, россияне не могут перебросить часть подразделений с соседних участков, потому что соседи — это Купянск и Часов Яр с Торецком. Там везде сейчас жесткие замесы и свободных резервов нет.

В то же время Сазонов подчеркнул, что именно через Лиманское направление проходит ключевая логистическая артерия для Краматорской агломерации. По его словам, речь идет о бывшей трассе "Харьков-Ростов".

"Для противника просто мечта перерезать ее и поставить всю нашу константиновскую группировку в очень тяжелое положение. Я не открываю сейчас военных секретов, чтобы это видеть достаточно даже Атласа автомобильных дорог УССР. Именно к этой трассе мечтает прорваться противник, чтобы сделать оккупацию всей Донецкой области реальной", — подчеркнул Сазонов.

Но, по его словам, в Генштабе тоже умеют читать карты, поэтому этот сценарий давно просчитан и держат Лиманское очень прочно лучшие из лучших.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг прорвал фронт на Лиманском направлении на двух участках. Первый участок – возле села Песчаное Купянского района, где россиянам удалось прорваться к реке Оскол и рассечь наши позиции на Оскольском плацдарме.







