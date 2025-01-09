Оккупация Донецкой области станет реальностью: что задумал враг на Лиманском направлении

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Ткачик Олеся
Не стоит впадать в панику из-за ситуации на Лиманском направлении, считает военный Кирилл Сазонов. По его словам, не в первый раз противник продвигается на этом направлении и заканчивается это всегда одинаково — наши выбивают их обратно. Иногда даже занимают позиции оккупантов, отметил военный.
Война в Украине
Также, по его словам, россияне не могут перебросить часть подразделений с соседних участков, потому что соседи — это Купянск и Часов Яр с Торецком. Там везде сейчас жесткие замесы и свободных резервов нет.
В то же время Сазонов подчеркнул, что именно через Лиманское направление проходит ключевая логистическая артерия для Краматорской агломерации. По его словам, речь идет о бывшей трассе "Харьков-Ростов".
Но, по его словам, в Генштабе тоже умеют читать карты, поэтому этот сценарий давно просчитан и держат Лиманское очень прочно лучшие из лучших.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг прорвал фронт на Лиманском направлении на двух участках. Первый участок – возле села Песчаное Купянского района, где россиянам удалось прорваться к реке Оскол и рассечь наши позиции на Оскольском плацдарме.
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