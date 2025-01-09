Враг прорвал фронт на двух участках: ситуация нуждается в немедленных решениях

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Лиманском направлении сложилась угрожающая ситуация, которая требует немедленных решений Ставки, Верховного главнокомандующего, отметил военный журналист Юрий Бутусов.
Война в Украине
По его словам, враг прорвал фронт на Лиманском направлении на двух участках. Первый участок – возле села Песчаное Купянского района, где россиянам удалось прорваться к реке Оскол и рассечь наши позиции на Оскольском плацдарме.
Второй участок прорыва, говорит журналист, село Терны. Взятие Тернов позволит российским оккупантам добраться до Торского и закрыть основной маршрут сообщения с нашей группировкой в Серебрянском лесу, фактически позволит врагу приблизиться к Лиману и Ямполе. То есть, подчеркивает Бутусов, это означает получение врагом значительного оперативного преимущества и заставит весь наш лиманский фронт к отступлению.
То есть, по его словам, для опытных бригад и для защиты Харьковской области на востоке целый месяц не могут найти хотя бы тысячу людей. Но в это время на южный Донбасс направлены десятки тысяч военнослужащих в составе 7 вновь сформированных бригад.
Бутусов заявил, что ситуация требует немедленных решений, каждый час важен для крайне истощенных многомесячным сражением украинских войск на лиманском фронте.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Изюм оказался под угрозой.
Новости