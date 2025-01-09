Враг прорвал фронт на двух участках: ситуация нуждается в немедленных решениях

В Лиманском направлении сложилась угрожающая ситуация, которая требует немедленных решений Ставки, Верховного главнокомандующего, отметил военный журналист Юрий Бутусов.

Война в Украине

По его словам, враг прорвал фронт на Лиманском направлении на двух участках. Первый участок – возле села Песчаное Купянского района, где россиянам удалось прорваться к реке Оскол и рассечь наши позиции на Оскольском плацдарме.

"Если враг полностью захватит рубеж на Осколе, это позволит врагу наступать в обход Купянска и продвигаться в Изюм", – сообщил Бутусов.

Второй участок прорыва, говорит журналист, село Терны. Взятие Тернов позволит российским оккупантам добраться до Торского и закрыть основной маршрут сообщения с нашей группировкой в Серебрянском лесу, фактически позволит врагу приблизиться к Лиману и Ямполе. То есть, подчеркивает Бутусов, это означает получение врагом значительного оперативного преимущества и заставит весь наш лиманский фронт к отступлению.

"В то время как украинское командование направляет десятки тысяч мобилизованных во вновь сформированные бригады на другие направления, где эти бригады только учатся воевать, на лиманском фронте не было вообще никаких пополнений больше месяца! Вообще", – заявил журналист.

То есть, по его словам, для опытных бригад и для защиты Харьковской области на востоке целый месяц не могут найти хотя бы тысячу людей. Но в это время на южный Донбасс направлены десятки тысяч военнослужащих в составе 7 вновь сформированных бригад.

Бутусов заявил, что ситуация требует немедленных решений, каждый час важен для крайне истощенных многомесячным сражением украинских войск на лиманском фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Изюм оказался под угрозой.



