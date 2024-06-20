Оккупационные войска получили четкий дедлайн по захвату Донецкой области

Ветеран АТО Евгений Дикий считает, что ультимативное заявление кремлевского диктатора Владимира Путина об "условиях мира", в котором он требует отдать ему четыре украинских области, на самом деле крик с просьбой договариваться.

Евген Дикий

"Возможно, Путин сумасшедший, но он точно не дурак. Сильной стороной этого старого КГБ-шника всегда было держать покер-фейс при очень плохой игре и уметь блефовать. И вот это его заявление о 4 областях – это показатель очень плохой игры, это очень характерный для него дерзкий блеф, на который десятилетиями, к сожалению, велся Запад", — отметил Дикий.

Он пояснил, что российской армии сейчас поставлена задача за оставшиеся у них 1-2 месяца, пока они имеют преимущество, захватить как можно больше выгодных позиций для дальнейших переговоров о заморозке войны.

То есть, говорит Дикий, Путин сейчас блефует. Он говорит: "Отдайте мне Херсон, Запорожье", зная, что никто ему их не отдаст. Но, говорит Дикий, Путин хочет от партнеров Украины услышать: "Никто вам не даст Запорожье, Херсон, но давайте говорить по нынешней линии". То есть, считает эксперт, заявление о четырех областях – это предложение к торгу о заморозке по линии фронта. При этом, по мнению Дикого, РФ планирует к началу переговоров выйти в админграницы Донецкой области и на реку Оскол.

При этом он добавил, что захватчики для таких продвижений имеют месяц-два, потому что столько времени осталось до прибытия F-16 в Украину.

Эксперт также отметил, что россияне понимают последствия разрешений Украины использовать западное оружие вне своей территории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие требования Путин выставил Украине.



