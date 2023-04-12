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Оккупационные власти в Крыму сообщили, устроят ли парад на 9 мая

В Крыму отменили мероприятия по случаю Дня Победы.

сегодня, 12:40
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Автор:

Slava Kot

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что упраздняет парады и мероприятия по случаю празднования "Дня Победы" на территории оккупированного полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Оккупационные власти в Крыму сообщили, устроят ли парад на 9 мая

Российский парад. Фото из открытых источников


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Российские руководители в Крыму отменили праздничные мероприятия и парады, запланированные на 1 и 9 мая.

"Власти республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации 1 мая и военный парад 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", — сказал назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.

Однако после заявления Аксенова об аннулировании парада, губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что решение об отмене праздничных мероприятий в городе еще не принято и проходят консультации по Минобороны РФ. Тогда же Аксенов уточнил, что отмена принята только для Крыма.

Напомним, что Украина не празднует "День Победы" с 2016 года. 9 Мая в Украине существует государственный праздник под названием День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проведение праздничных мероприятий в России было отменено в областях, имеющих общую границу с Украиной, в частности Брянская и Курская области. Также в Кремле озвучили, будут ли проводить парад 9 мая на Красной площади

Также "Комментарии" писали о заявлении главы Крыма от России Сергея Аксенова, который сообщил, что оккупационные власти на полуострове готовы к наступательным действиям украинской армии. Такое сообщение было озвучено из-за строительства оборонительных сооружений в Крыму, которое началось еще в ноябре и обещали завершить в апреле.




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Источник: https://t.me/tass_agency/187674
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