Оккупационные власти начинают эвакуировать из одного из ключевых городов на юге

С каждым днем у россиян все меньше уверенности в том, что им удастся удержать город Токмак Запорожской области. Ставленников России начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Токмак. Фото: из открытых источников

"Почти ежедневная бавовна и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне фронтовой", — написал Федоров.

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Мэр отметил, враг понимает, что его оборона дает трещину, поэтому первые "крысы бегут с тонущего "русского корабля".

Иван Федоров рассказал, что местные жители рассказывают – местная оккупационная "власть" — на низком старте, ее перевозят в другой город.

В то же время, по словам мэра Мелитополя, пока точно не ясно, куда собираются убираться оккупанты.

"Но ведь и "глубокий тыл" не спасает рашистов от бавовны", — подчеркнул Федоров.

При этом, он добавил, что само пушечное мясо "второй армии мира" не убегает, а увеличивается.

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