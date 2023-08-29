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Оккупационные власти начинают эвакуировать из одного из ключевых городов на юге

В то время, как оккупационные власти эвакуируются, само пушечное мясо "второй армии мира" не убегает, а увеличивается

сегодня, 14:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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С каждым днем у россиян все меньше уверенности в том, что им удастся удержать город Токмак Запорожской области. Ставленников России начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. 

Оккупационные власти начинают эвакуировать из одного из ключевых городов на юге

Токмак. Фото: из открытых источников

"Почти ежедневная бавовна и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне фронтовой", — написал Федоров.


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Мэр отметил, враг понимает, что его оборона дает трещину, поэтому первые "крысы бегут с тонущего "русского корабля". 

Иван Федоров рассказал, что местные жители рассказывают – местная оккупационная "власть" — на низком старте, ее перевозят в другой город.

В то же время, по словам мэра Мелитополя, пока точно не ясно, куда собираются убираться оккупанты. 

"Но ведь и "глубокий тыл" не спасает рашистов от бавовны", — подчеркнул Федоров.

При этом, он добавил, что само пушечное мясо "второй армии мира" не убегает, а увеличивается.

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3024
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