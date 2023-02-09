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Оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова, - ГУР

Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности"

сегодня, 16:16
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Автор:

Моесеенко Валентина

Документ, свидетельствующий о панике в Крыму и понимании грядущей деоккупации полуострова, обнародован в Главном управлении разведки (ГУР) ВСУ, пишут "Комментарии".

Оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова, - ГУР

В Крыму официально установлен высокий уровень террористической опасности

Согласно "решению об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности", его действие распространяется в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма. Объявили о такой же террористической опасности на подчиненных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации. Срок действия мер не ограничен. Здесь речь идет об отмене решения только следующим документом.


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Кроме того, местным подразделениям ФСБ РФ, работающим во временно оккупированном Крыму и линейном отделении МВД РФ на транспорте, нужно усилить контроль за движением всего транспорта на полуострове. Внимательно следят и за перемещением российских граждан и иностранцев с обязательной регистрацией временного места жительства.

Подразделениям МЧС в Крыму доказан приказ о проведении ревизии спецоборудования для проведения потенциальных спасательных операций. Местные администрации должны обеспечить места для "временного размещения людей". На министерство здравоохранения возложили обязательство не только подготовить заведения по оказанию экстренной помощи, но и возможной медицинской эвакуации.

"Подобные "меры безопасности" со стороны кафиров являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны, — говорят в ГУР ВСУ. – А еще это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб относительно мирного населения полуострова с последующим переложением ответственности на Украину".

Оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова, - ГУР - фото 2

Оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова, - ГУР - фото 3

Оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова, - ГУР - фото 4

Как писали ранее "Комментарии", в Украине начинают готовить кадры для Крыма.

Читайте на портале "Комментарии" — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов хочет к лету вернуть Крым .



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