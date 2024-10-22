Этой ночью украинские дальнобойные дроны-камикадзе поразили два спиртзавода в Тульской области. Как отметил военный Юрий Касьянов, спирт и его производные всегда являлись стратегическим продуктом в России.

Украинский дрон

"Тамошние аборигены могут обходиться без ровных дорог, теплых помещений, без французского сыра и даже без туалетной бумаги, но без водки жизни нет", — отметил военный.

При этом он обратил внимание, что несколько дней назад украинские дроны нанесли болезненный удар по имперской военной промышленности — атаковали Брянский завод полупроводников "Кремной Эл". Вчера завод официально заявил о прекращении своей работы.

"Это действительно большой успех – на предприятии еще с советских времен делали и делают микросхемы, транзисторы и прочие полупроводники. Почти вся продукция идет на комплектацию электроникой военных самолетов, вертолетов, ракет С-300, Калибров, Панцирей, Искандеров, Кабов и т.д. На заводе работают почти 2 тысячи человек в три смены (круглосуточно). Остановка предприятия роковая для всей военной промышленности болот", — говорит Касьянов.

По его словам, есть еще похожий завод "Микрон" в Зеленограде под Москвой – до него пока не дотянулись. И еще один в Минске (БелОМО). В Киеве, добавил Касьянов, был свой такой же завод "Квазар", но независимой Украине он не понадобился, а недавно его россияне окончательно развалили ракетами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 20 октября в России был атакован крупнейший спиртзавод в Дзержинске Нижегородской области, а в ночь на 22 октября нанесены удары по еще трем спиртзаводам – два в Тульской области и один в Тамбовской. В Центре противодействия дезинформации отметили, что в РФ спиртзаводы используются также для изготовления топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.



