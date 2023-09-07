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Огромная пушка, которая стоит на защите Украины: что известно о 2С7 «Пион»

После нападения России украинские военные расконсервировали САУ 2С7 «Пион» и стали защищать территории Украины.

сегодня, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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Украина использует весь свой арсенал, а также западную помощь для защиты и возвращения своих территорий. Одним из таких вооружений является огромная самоходная артиллерийская пушка 2С7 "Пион", которая способна поражать цели на расстоянии до 47 км.

Огромная пушка, которая стоит на защите Украины: что известно о 2С7 «Пион»

Самоходная артиллерийская пушка 2С7 "Пион". Фото из открытых источников

После аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке, украинская армия начала процесс расконсервации и ввода в эксплуатацию советской 203-мм самоходной пушки 2С7 "Пион". По состоянию на 2021 год, Украина имела по меньшей мере 13 единиц на вооружении и еще 83 находились на хранении.


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Посмотреть, как украинские военные используют 2С7 "Пион" можно ниже:

2С7 "Пион" — это тяжелая 203-мм самоходная полевая пушка советского производства, выпускавшаяся с 1975 по 1990 год. Пушка может развивать скорость на трассе до 50 км/ч и преодолевать расстояние до 500 км. Конструкция поражает и своими размерами – ее длина более 10 м, а вес – почти 50 тонн.

Максимальная эффективная дальность стрельбы установки составляет 47 км, что позволяет конструкции осуществить несколько выстрелов, собрать 2С7 "Пион" и оставить позицию до того, как боеприпасы попадут по позициям противника. Таким образом 2С7 "Пион" менее уязвим к контробстрелам россиян. Пушкой управляет экипаж из семи человек, который полностью готовит 2С7 "Пион" к стрельбе за 5-6 минут. Сама установка перевозит четыре снаряда, а еще четыре боеприпаса транспортируются на спецтранспорте поддержки, который следует за конструкцией.

Огромная пушка, которая стоит на защите Украины: что известно о 2С7 «Пион» - фото 2
Огромная пушка, которая стоит на защите Украины: что известно о 2С7 «Пион» - фото 3
Огромная пушка, которая стоит на защите Украины: что известно о 2С7 «Пион» - фото 4
Огромная пушка, которая стоит на защите Украины: что известно о 2С7 «Пион» - фото 5
Огромная пушка, которая стоит на защите Украины: что известно о 2С7 «Пион» - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский танкист положительно отзывается о западной тяжелой технике, помогающей уничтожать россиян.

Также "Комментарии" писали о французских аналитиках, подсчитавших, сколько в России останется танков до 2024 года.



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