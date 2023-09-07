Огромная пушка, которая стоит на защите Украины: что известно о 2С7 «Пион»



















Украина использует весь свой арсенал, а также западную помощь для защиты и возвращения своих территорий. Одним из таких вооружений является огромная самоходная артиллерийская пушка 2С7 "Пион", которая способна поражать цели на расстоянии до 47 км.

Самоходная артиллерийская пушка 2С7 "Пион". Фото из открытых источников

После аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке, украинская армия начала процесс расконсервации и ввода в эксплуатацию советской 203-мм самоходной пушки 2С7 "Пион". По состоянию на 2021 год, Украина имела по меньшей мере 13 единиц на вооружении и еще 83 находились на хранении.

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Посмотреть, как украинские военные используют 2С7 "Пион" можно ниже:

2С7 "Пион" — это тяжелая 203-мм самоходная полевая пушка советского производства, выпускавшаяся с 1975 по 1990 год. Пушка может развивать скорость на трассе до 50 км/ч и преодолевать расстояние до 500 км. Конструкция поражает и своими размерами – ее длина более 10 м, а вес – почти 50 тонн.

Максимальная эффективная дальность стрельбы установки составляет 47 км, что позволяет конструкции осуществить несколько выстрелов, собрать 2С7 "Пион" и оставить позицию до того, как боеприпасы попадут по позициям противника. Таким образом 2С7 "Пион" менее уязвим к контробстрелам россиян. Пушкой управляет экипаж из семи человек, который полностью готовит 2С7 "Пион" к стрельбе за 5-6 минут. Сама установка перевозит четыре снаряда, а еще четыре боеприпаса транспортируются на спецтранспорте поддержки, который следует за конструкцией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский танкист положительно отзывается о западной тяжелой технике, помогающей уничтожать россиян.

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