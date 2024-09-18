Огромная помощь фронту: стало известно, сколько боеприпасов уничтожено на складе в Тверской области

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Ткачик Олеся
В ночь на 18 сентября из-за атаки дронов по городу Торопец Тверской области России возник сильный пожар и детонация на складе боеприпасов.
Склад боеприпасов в Тверской области
По словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, согласно информации из открытых источников, на складах могло храниться до 300 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.
Он отметил, что точно, сколько какого типа боеприпасов было на хранении не указывается и вряд ли такая информация появится. При этом он постарался объяснить, много ли это 300 тысяч тонн боеприпасов.
При этом он добавил, что на складе хранились и другие типы боеприпасов, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР.
Наомним, портал "Комментарии" рассказывал, что местные власти города Торопец Тверской области РФ сообщили, что в ночь на 18 сентября произошла массовая атака дронов, также работали средства ПВО. Около трех ночи местные жители услышали мощные взрывы – произошла детонация на складе боеприпасов.
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