Огромная помощь фронту: стало известно, сколько боеприпасов уничтожено на складе в Тверской области

В ночь на 18 сентября из-за атаки дронов по городу Торопец Тверской области России возник сильный пожар и детонация на складе боеприпасов.

Склад боеприпасов в Тверской области

По словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, согласно информации из открытых источников, на складах могло храниться до 300 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.

Он отметил, что точно, сколько какого типа боеприпасов было на хранении не указывается и вряд ли такая информация появится. При этом он постарался объяснить, много ли это 300 тысяч тонн боеприпасов.

"Если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то это более 460 тысяч выстрелов. С учётом частоты применения РСЗО в зоне боевых действий, это запас на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности. Если говорить об исключительно минах 82-мм то это 10 миллионов выстрелов или с учётом интенсивности их применения в зоне боевых действий, то это запас на более чем полтора года активного применения", — говорит Коваленко.

При этом он добавил, что на складе хранились и другие типы боеприпасов, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР.

"Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и потушить вот это всё детонирующее нон-стоп, будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами, пока не сгорит всё дотла, так и будут наблюдать издалека за разлётом БК", — подчеркнул Коваленко.

Наомним, портал "Комментарии" рассказывал, что местные власти города Торопец Тверской области РФ сообщили, что в ночь на 18 сентября произошла массовая атака дронов, также работали средства ПВО. Около трех ночи местные жители услышали мощные взрывы – произошла детонация на складе боеприпасов.



