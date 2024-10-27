"Огромная армия дезертиров": известный военный сделал заявление о несправедливости

В Украине набирает обороты проблема дезертирства в армии, которое, по словам журналиста и бывшего пленника Станислава Асеева, превышает уже 100 тысяч случаев. Свои мнения Асеев, служивший в составе 109-й отдельной бригады территориальной обороны, высказал в интервью для издания Le Monde , где рассказал о причинах роста дезертирства из-за отсутствия демобилизации. Сам он также добровольно ушел на фронт, но недавно объявил о своем выходе из рядов ВСУ.

Станислав Асеев (фото из открытых источников)

"Это проблема, которая уже превысила 100 000 человек. У нас огромная армия дезертиров, бродящих по стране", – заявил Асеев. Он пояснил, что возникающее у военных чувство несправедливости является основной причиной таких случаев.

Сейчас армия нуждается в новых пополнениях, но Асеев отметил, что мужчины опасаются быть мобилизованными, а часть из них даже нелегально уезжает из страны во избежание призыва.

"Солдаты не слепы. Они видят, как часть общества уклоняется от мобилизации, видят эти пачки денег на взятке... И опять-таки, какой выход для них? Дезертирство", – подчеркнул журналист.

Асеев подчеркнул необходимость постепенной демобилизации, которая позволила бы сохранять равновесие между новобранцами и уже служащими. Он считает, что государство должно освобождать от службы столько же военных, сколько призывается новых.

Он также акцентировал внимание на важности установления четких сроков службы, в частности пехоты, где предлагают краткосрочные контракты. "Если человек идет в пехоту, он знает, что не проживет и трех лет. Пока это бесконечная система, сколько бы человек мы у нее не взяли, они будут демотивированы и неэффективны", – отметил он, обращая внимание на необходимость реформ в этой сфере. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как в Третьей штурмовой отреагировали на закон о СЗЧ военных