Офис Генпрокурора объявил очередное подозрение главарю "ДНР" Пушилину: что известно

Главарю террористической организации "ДНР" Денису Пушилину заочно выдвинуто подозрение в реализации преступной политики России по поводу аннексии Донецкой области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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Согласно данным следствия, еще в 2014 году, выражая откровенную антиукраинскую позицию, Пушилин стал одним из инициаторов пророссийских митингов в Донецке. Он собрал вокруг себя поклонников Кремля, объявив себя "заместителем" так называемого народного губернатора.

Пушилин возглавил временное "правительство" "ДНР" и участвовало в проведении фиктивного референдума, по результатам которого были подписаны незаконные акты о "конституции" так называемой республики, создание ее нелегитимных "судебных" и "правоохранительных" органов, а также "контрольных структур". Он активно способствовал принудительной паспортизации местного населения.

21 февраля 2022 г. Пушилин обратился к президенту России с просьбой признать "независимость" "ДНР" и подписал "соглашение о дружбе и помощи", что стало предпосылкой для начала полномасштабной агрессии России против Украины.

После захвата Мариуполя Пушилин проверял состояние морского порта, организуя вывоз незаконно добытых металлопродукции и зерна за границу.

В сентябре 2022 г. он подписал "закон" о проведении "референдума" о присоединении "ДНР" к России, а в марте 2024 г. организовал "выборы" президента России в оккупированных территориях, проводившихся под контролем силовых структур России.

Пушилину инкриминируется государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время он находится в розыске.

"Комментарии" уже писали что коллаборант, так называемый глава террористической организации "ДНР" Денис Пушилин пожаловался российским пропагандистским СМИ на тяжелую ситуацию в Угледаре.