Офицер ВСУ заявил, что власти "похоронили" закон о мобилизации одним предложением

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший народный депутат и военный в отставке Игорь Лапин считает, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации был "похоронен" одним изъятым предложением о демобилизации в Украине.
Игорь Лапин. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Игорь Лапин заявил, что отсутствие демобилизации стало демотивирующим фактором присоединяться к рядам ВСУ для защиты страны в войне.
54-летний военный в отставке считает, что это выглядит так, будто людей будут "мобилизировать до пенсии". По его словам, при отсутствии боевых действий военнослужащие увольнялись в 45 лет, а теперь смогут только после 60.
Капитан ВСУ подчеркнул, что заявления ВР о якобы рассмотрении закона о демобилизации в ближайшее время являются "полной ложью".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что офицер ВСУ назвал новую лазейку для уклонистов, принятую в законе о мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о народной депутатке Марьяне Безуглой, которая назвала виновных в том, что в Украине не будет демобилизации.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!