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Офицер ВСУ заявил, что власти "похоронили" закон о мобилизации одним предложением

Капитан ВСУ критикует власти за отмену демобилизации в законе о мобилизации в Украине. По его словам, это станет еще одним демотивирующим фактором в войне в Украине.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывший народный депутат и военный в отставке Игорь Лапин считает, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации был "похоронен" одним изъятым предложением о демобилизации в Украине.

Офицер ВСУ заявил, что власти "похоронили" закон о мобилизации одним предложением

Игорь Лапин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Игорь Лапин заявил, что отсутствие демобилизации стало демотивирующим фактором присоединяться к рядам ВСУ для защиты страны в войне.

"Власть "похоронила" мобилизацию одним предложением в законе, которое забрали. В частности, вопрос демобилизации. В данном контексте это убило любую мотивационную составляющую для наших граждан, которые хотели идти в рекрутинговый центр", — говорит Лапин.

54-летний военный в отставке считает, что это выглядит так, будто людей будут "мобилизировать до пенсии". По его словам, при отсутствии боевых действий военнослужащие увольнялись в 45 лет, а теперь смогут только после 60.

Капитан ВСУ подчеркнул, что заявления ВР о якобы рассмотрении закона о демобилизации в ближайшее время являются "полной ложью".

"Я знаю многих людей, которые говорили, что не готовы идти добровольцами, но если придет повестка, то мобилизуются. Сегодня даже такого мотива нет у людей. Обещать же рассмотрение законопроекта о демобилизации в течение 8 месяцев является полной ложью. Нет никаких норм о рассмотрении в течение 8 месяцев", — добавил Игорь Лапин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что офицер ВСУ назвал новую лазейку для уклонистов, принятую в законе о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о народной депутатке Марьяне Безуглой, которая назвала виновных в том, что в Украине не будет демобилизации.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vlada-pokhoronila-mobilizatsiyu-odnim-rechennyam-v-zakoni-ofitser-zsu-lapin
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