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Офицер ВСУ сообщил, до какой даты Путин приказал взять Покровск

Российские оккупанты форсируют наступление на Донбассе: почему важно успеть до октября

сегодня, 17:13
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Черновалова Кристина

Российские войска продолжают усиленные наступательные действия на Донбассе, стремясь захватить Покровск до 1 октября. Об этом в эфире 24 канала заявил Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. По его словам, радиоперехваты свидетельствуют о четком приказе командования РФ — взять город до начала осенней распутицы.

Офицер ВСУ сообщил, до какой даты Путин приказал взять Покровск

Российские войска усилили наступление на Покровск

Цехоцкий подчеркнул, что россияне действуют с заметной поспешностью, что подтверждают последние бои на фронте. Причина такой спешки — приближающиеся дожди, которые существенно усложнят передвижение войск и техники. 

"Сейчас оккупанты спешат, ведь понимают, что скоро начнутся дожди. На линии, где сейчас находятся вражеские подразделения, не очень походишь и не поездишь даже. Донецкий грунт очень тяжелый. Там ступишь в мокрую землю и тебе сразу 10 килограммов к обуви прилипнет. Техника также там не протянет", — заявил Сергей Цехоцкий.

Российские войска столкнулись с неожиданными трудностями на этом направлении. Первоначальный план блицкрига потерпел неудачу, и теперь враг вынужден менять тактику. Российские силы сосредотачиваются в районе Селидово и прилегающих населенных пунктов, чтобы защитить свои позиции и сохранить фланги от контратак украинских сил.

Несмотря на это, украинские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий.

"Хотя у противника еще много сил, поэтому враг будет пытаться. Однако в отдельных местах Вооруженные Силы восстанавливают свои позиции, несмотря на значительное преимущество врага в количестве", — подытожил Сергей Цехоцкий.



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Источник: https://glavred.info/ukraine/oni-ochen-speshat-oficer-vsu-rasskazal-do-kakoy-daty-rf-hochet-zahvatit-pokrovsk-10594532.html
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