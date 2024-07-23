Офицер ВСУ рассказал, что больше всего пугает его в отношении людей к войне

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Марьян Ощановский
Украинское общество начало с обыденностью воспринимать оккупацию российскими захватчиками новых населенных пунктов, что свидетельствует об огромных проблемах в восприятии гражданами войны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В ВСУ призвали общество мобилизоваться. Фото из открытых источников
Майор ВСУ отметил, что россияне хоть и несут огромные потери, но постепенно продвигаются, и это дело не только военных, но и абсолютно всего общества и всей страны. Все украинцы должны мобилизоваться и сплотиться, считает он.
Военнослужащий отметил: если украинцы не хотят слышать новости о потерях наших территорий, каждый должен проснуться, найти место в этой войне и мобилизовать свои возможности уже сейчас, чтобы удержать фронт, а в дальнейшем, чтобы вернуть свои земли.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается заставить Украину и ее западных партнеров к перемирию, заявил военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, дело в том, что россияне не могут долго нести потери такого масштаба, их армия изнашивается. Сначала страдает техника, а затем личный состав.
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