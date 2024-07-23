Офицер ВСУ рассказал, что больше всего пугает его в отношении людей к войне

Украинское общество начало с обыденностью воспринимать оккупацию российскими захватчиками новых населенных пунктов, что свидетельствует об огромных проблемах в восприятии гражданами войны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ призвали общество мобилизоваться. Фото из открытых источников

"Меня лично начинает немного пугать, что общество стало достаточно спокойно воспринимать потерю населенных пунктов. Не в последнюю очередь, из-за ракурса медийного освещения. Если еще год назад потерю даже самого маленького населенного пункта воспринимали как проблему, на которой нужно сфокусировать внимание, то сегодня это как-то очень все обыденно. Ну, потеряли военные где-то на Востоке какое-то село, военные и вернут", — заявил Максим Жорин.

Майор ВСУ отметил, что россияне хоть и несут огромные потери, но постепенно продвигаются, и это дело не только военных, но и абсолютно всего общества и всей страны. Все украинцы должны мобилизоваться и сплотиться, считает он.

"Вместо этого ситуация на фронте все сложнее, а вот общество все больше поляризуется. Есть те, кто включен в борьбу и те, кто считает, что это уже не их дело. Так могу заверить: даже те, кто от этой борьбы далек, ощутят последствия прихода россиян на уровне со всеми", — подчеркнул офицер ВСУ.

Военнослужащий отметил: если украинцы не хотят слышать новости о потерях наших территорий, каждый должен проснуться, найти место в этой войне и мобилизовать свои возможности уже сейчас, чтобы удержать фронт, а в дальнейшем, чтобы вернуть свои земли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается заставить Украину и ее западных партнеров к перемирию, заявил военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, дело в том, что россияне не могут долго нести потери такого масштаба, их армия изнашивается. Сначала страдает техника, а затем личный состав.

