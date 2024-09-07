Захват российскими оккупантами города Покровск не будет означать потерю всей Донецкой области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"Даже с гипотетической потерей Покровска мы не потеряем Донбасс", – отметил Николай Мельник.

Офицер возразил слова Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что Силы обороны Украины остановили наступление россиян на Покровском направлении. При этом он не считает, что для остановки наступления врага на Покровск необходимо перекидывать войска из Курской области.

" Перебрасывать резервы из Курской области не нужно. Эта операция не является отвлечением внимания от Покровска", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчи", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Победа Трампа может покинуть Европу в затруднительном положении, пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник.