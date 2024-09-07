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Офицер ВСУ: Оккупация Покровская не будет означать потерю всего Донбасса

Россияне продолжают штурмовые действия на Покровском направлении

сегодня, 21:09
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Марьян Ощановский

Захват российскими оккупантами города Покровск не будет означать потерю всей Донецкой области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Офицер ВСУ: Оккупация Покровская не будет означать потерю всего Донбасса

РФ наступает на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"Даже с гипотетической потерей Покровска мы не потеряем Донбасс", – отметил Николай Мельник.

Офицер возразил слова Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что Силы обороны Украины остановили наступление россиян на Покровском направлении. При этом он не считает, что для остановки наступления врага на Покровск необходимо перекидывать войска из Курской области.

"Перебрасывать резервы из Курской области не нужно. Эта операция не является отвлечением внимания от Покровска", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчи", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Победа Трампа может покинуть Европу в затруднительном положении, пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HhgF3fsyvMTr53pB5kikMBsjk5aBTVXQ5Fr9XjJFhpsppxQpQjMa8j1KwG12dc54l&id=100000878673787
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