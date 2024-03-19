Офицер ВСУ назвал одну из ключевых проблем фронта

Вражеские КАБы сейчас являются одной из самых больших проблем фронта, которым ВСУ нечего противопоставить. Для эффективного противодействия вражеским авиабомбам нужна западная противовоздушная оборона или самолеты F-16, пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россияне массово применяют КАБы. Фото из открытых источников

"Управляемые авиабомбы – одна из самых больших проблем для фронта сейчас. По официальным данным, РФ только с начала года сбросила 3,5 тыс. авиабомб на нашу территорию. Большой процент бомб пришелся на Авдеевку – это наше подразделение почувствовало на себе", — рассказал офицер ВСУ.

По словам Максима Жорина, это впервые после Второй мировой войны, когда КАБы используются в таких масштабах.

"Это оружие неточно, но ему таким и не нужно быть. При больших объемах уничтожается абсолютно все – дома, любые постройки, позиции, подземные укрытия. В России очень большое количество авиабомб. Русские имели огромные запасы к началу войны. Кроме того, было налажено массовое производство КАБов за последние два года. Самостоятельно мы на сегодняшний день ничего противопоставить не можем. Эффективно противодействовать КАБам могут только западные системы ПВО и истребители F-16", — отметил военнослужащий.

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