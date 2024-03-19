Офицер ВСУ назвал одну из ключевых проблем фронта

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Марьян Ощановский
Вражеские КАБы сейчас являются одной из самых больших проблем фронта, которым ВСУ нечего противопоставить. Для эффективного противодействия вражеским авиабомбам нужна западная противовоздушная оборона или самолеты F-16, пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Россияне массово применяют КАБы. Фото из открытых источников
По словам Максима Жорина, это впервые после Второй мировой войны, когда КАБы используются в таких масштабах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.
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