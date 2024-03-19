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Офицер ВСУ назвал одну из ключевых проблем фронта

Управляемые авиабомбы окупантов создают большие проблемы ВСУ

19 марта 2024, 22:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Вражеские КАБы сейчас являются одной из самых больших проблем фронта, которым ВСУ нечего противопоставить. Для эффективного противодействия вражеским авиабомбам нужна западная противовоздушная оборона или самолеты F-16, пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Офицер ВСУ назвал одну из ключевых проблем фронта

Россияне массово применяют КАБы. Фото из открытых источников

"Управляемые авиабомбы – одна из самых больших проблем для фронта сейчас. По официальным данным, РФ только с начала года сбросила 3,5 тыс. авиабомб на нашу территорию. Большой процент бомб пришелся на Авдеевку – это наше подразделение почувствовало на себе", — рассказал офицер ВСУ.

По словам Максима Жорина, это впервые после Второй мировой войны, когда КАБы используются в таких масштабах.

"Это оружие неточно, но ему таким и не нужно быть. При больших объемах уничтожается абсолютно все – дома, любые постройки, позиции, подземные укрытия. В России очень большое количество авиабомб. Русские имели огромные запасы к началу войны. Кроме того, было налажено массовое производство КАБов за последние два года. Самостоятельно мы на сегодняшний день ничего противопоставить не можем. Эффективно противодействовать КАБам могут только западные системы ПВО и истребители F-16", — отметил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5071
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