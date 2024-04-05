Офицер ВСУ назвал главную проблему уклонистов

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Марьян Ощановский
Украинская власть, которая владеют немалыми медийными ресурсами, должна обратить внимание на проблемы, которые мобилизационным процессам создают публичные уклонисты, считает бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.
В Украине уклонисты становятся все громче. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что очень хотел бы, чтобы сотрудники Офиса президента, отвечающие за медийное направление, "переключили тумблер по поиску воображаемых врагов на уничтожение врагов явных, потому что тот, кто против защиты Украины, и есть настоящий враг".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.
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morrison
сегодня, 21:11
Дурачки или нет решается очень просто – проходишь тест на IQ и, вуаля. А вот если что-то беспокоит, то лучше не чесать, а читать Конституцию.
Ігор
сегодня, 21:05
Сам сказав всі причини. Нехай тепер займеться тими ухилянтами які на посадах у вишиванках і юдейцями їм є що втрачати? То нехай йдуть і захищають це. І не треба спекулювати захистом України. Україна 2000 років нікуди не ділась і не подінеться. Питання в тому яка влада буде її контролювати. Тому ми захищаємо не Україну вона не потребує захисту - ми не боги, ми захищаємо владу юдейців які щось там з Путіним не поділили.