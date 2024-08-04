Одну из категорий мобилизованных хотят уволить от службы: в Раде рассмотрят новый законопроект

Народный депутат от фракции "Голос" и секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что Верховная Рада работает над законопроектом, который запретит мобилизовать мужчин до 25 лет и объяснил, почему такая мобилизация существует.



Украинские военные. Фото из открытых источников

В интервью NV Роман Костенко спросили об инцидентах, что в Украине могут быть мобилизованы мужчины до 25 лет. Исключением общих правил мобилизации в Украине от 25 стали военнообязанные от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу или окончили военную кафедру и получили военный билет. По словам нардепа, Комитет создал новый законопроект, который будет рассмотрен в ближайшее время и отменяет некоторые несоответствия.

Костенко рассказал, что законопроект предполагает не только отмену мобилизации военнослужащих до 25 лет, но и дает возможность уйти со службы тем, кто в таком возрасте находится в армии.

"Сейчас в комитете наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение. Сейчас мы рассматриваем такой вопрос", — сказал Костенко.

Также народный депутат подчеркнул, что 19-летних в ВСУ мобилизуют по собственному желанию.

"Я думаю, что людей 19-ти лет среди мобилизованных нет, потому что эта история закончилась как раз с 2022 года. Уже такие справки не давали, что человек ограничен годным в военное время и непригоден в мирное время. Они издавались до 2022 года", – добавил Костенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главной причине того, почему военнообязанные становятся уклонистами.

Также "Комментарии" писали, что нардеп озвучил шокирующие цифры по ВВК и указал на проблему ее прохождения.