Одно решение США способно парализовать действия ВСУ на поле боя

Не секрет, что отключение Starlink может серьезно усложнить деятельность Вооруженных Сил Украины, поскольку эта система чрезвычайно важна для современных военных операций страны. Владимир Горбач, директор Института трансформации Северной Евразии, ответил на вопрос, может ли Трамп удивить мир и Украину своими высказываниями, а Маск своими действиями.

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Горбач признает, что такая угроза, к сожалению, действительно существует.

"Украинские Силы обороны критически зависят от Starlink, которым владеет Илон Маск. Хотя за эти услуги спутниковой связи платит правительство США, наши военные активно используют эту систему как на фронте, так и за его пределами. Если мы потеряем эту связь, нас ожидают серьезные проблемы. Поэтому наша зависимость от Маска является значительной", — отметил он во время чата.

Эксперт объяснил, что раньше, когда финансирование этих услуг осуществляло правительство США, Маск относился к этому спокойно, а порой и благосклонно. Однако теперь, когда он фактически контролирует финансы правительства США, возникает конфликт интересов.

"Прихоти Маска, как и Трампа, могут оказать серьезное влияние на нашу боеспособность. Замена этой системы коммуникаций будет чрезвычайно сложной, и пока мы бы искали альтернативу, мы стали бы уязвимыми", — пояснил Горбач.

Подытоживая, эксперт подчеркнул, что такое поведение Илона Маска представляет риск не только для США, но и для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что издание Wired опубликовало материал, в котором указывает, что при попытке Украины атаковать Крым Илон Маск выключил интернет-терминалы Starlink над территорией полуострова. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отрицает эти заявления.