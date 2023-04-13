Одним из сверхопасных мест после деоккупации являются кладбища, - ГСЧС

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Моесеенко Валентина
Через неделю после Пасхи наступят поминальные дни. Но большинство кладбищ на деоккупированных территориях Украины остаются заминированными. Поэтому, прежде чем идти на кладбище, нужно следить за сообщениями местных властей, очищен он от взрывчатки или нет. Об этом на брифинге сказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, пишут "Комментарии".
Большинство кладбищ на деоккупированных территориях заминированы
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По его словам, местные власти получают полную информацию об окончании разминирования на таких территориях.
Всю информацию пресс-секретарь ГСЧС советует уточнять в местных органах власти или у чрезвычайников.
Напомним, "Комментарии" писали, что в самой Украине из-за временно непригодных из-за заминирования и оккупированных угодий проблем с продовольствием не будет, а вот другие страны могут почувствовать кризис.
Как писали ранее "Комментарии", по подсчетам украинских специалистов, разминирование одного квадратного километра территории нашей страны стоит три миллиона долларов.
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