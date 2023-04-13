Одним из сверхопасных мест после деоккупации являются кладбища, - ГСЧС

Через неделю после Пасхи наступят поминальные дни. Но большинство кладбищ на деоккупированных территориях Украины остаются заминированными. Поэтому, прежде чем идти на кладбище, нужно следить за сообщениями местных властей, очищен он от взрывчатки или нет. Об этом на брифинге сказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, пишут "Комментарии".



Большинство кладбищ на деоккупированных территориях заминированы

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“Обращаем внимание на то, что нужно проконсультироваться с органами местной власти: очищено ли то или иное кладбище от взрывоопасных предметов, могут ли люди прийти на поминальные дни. Над этим работают не только пиротехники ГСЧС. Работают еще взрывотехники Национальной полиции, Национальной гвардии, ВСУ”, — сказал спикер ГСЧС.

По его словам, местные власти получают полную информацию об окончании разминирования на таких территориях.

Наиболее загрязнены взрывчаткой, конечно, территории Херсонщины, Харьковщины, частично Николаевщины, Запорожья, Донетчины, Сумщины и Черниговщины. Даже Киевщина. Но в Киевской области фактически все объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения очищены, заминированными остаются некоторые лесные участки и поля", — говорит Хорунжий.

Всю информацию пресс-секретарь ГСЧС советует уточнять в местных органах власти или у чрезвычайников.

Подробную информацию нужно уточнять по конкретным объектам на местах. В частности, в Харьковской области, если не ошибаюсь, более 500 кладбищ может быть заминировано”, — сказал Александр Хорунжий.

Напомним, "Комментарии" писали, что в самой Украине из-за временно непригодных из-за заминирования и оккупированных угодий проблем с продовольствием не будет, а вот другие страны могут почувствовать кризис.

Как писали ранее "Комментарии", по подсчетам украинских специалистов, разминирование одного квадратного километра территории нашей страны стоит три миллиона долларов.