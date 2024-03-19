Одним Донбассом не ограничится: где Путин остановит свои армии в Украине

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Кравцев Сергей
В России закончился фарс Кремля под названием "переизбрание Путина" и теперь есть угроза, что война в Украине существенно усилится, ведь диктатору нужны новые завоевания. Так ли это? Какую идеологию может теперь продвигать Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Британский военный аналитик Майкл Кларк в интервью "Радио Свобода" высказал мнение, что Владимир Путин видит себя в одном ряду с российскими правителями-завоевателями прошлого и ставит своей целью оторвать от Украины как минимум все Причерноморье и Левобережье.
Эксперт считает, что Путин видит за собой историческую миссию по расширению границ России, следуя примеру Петра Первого, Екатерины Второй и Иосифа Сталина.
По его словам, Владимир Путин уверен, что такой "огрызок" Украины достаточно быстро развалится окончательно, и тогда Россия сможет легко его поглотить.
По мнению Кларка, все это означает большую опасность и для других стран региона, в частности Молдовы и Грузии, которые уже имеют на своей территории созданные Россией сепаратистские образования. Также, по его мнению, стоит быть настороже и Казахстану.
Военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона заявил, что есть вполне вероятным, что после президентских "выборов" в РФ начнут массовую мобилизацию, что станет серьезным вызовом для Украины.
Относительно того, способна ли Россия обеспечить оружием большую численность мобилизованных, эксперт напомнил, что только пулеметов Калашникова "империя" изготовила более 100 млн.
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