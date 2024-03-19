Одним Донбассом не ограничится: где Путин остановит свои армии в Украине

В России закончился фарс Кремля под названием "переизбрание Путина" и теперь есть угроза, что война в Украине существенно усилится, ведь диктатору нужны новые завоевания. Так ли это? Какую идеологию может теперь продвигать Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин уверен в своей победе

Британский военный аналитик Майкл Кларк в интервью "Радио Свобода" высказал мнение, что Владимир Путин видит себя в одном ряду с российскими правителями-завоевателями прошлого и ставит своей целью оторвать от Украины как минимум все Причерноморье и Левобережье.

Эксперт считает, что Путин видит за собой историческую миссию по расширению границ России, следуя примеру Петра Первого, Екатерины Второй и Иосифа Сталина.

"Я думаю, минимум, которого он хочет, — это что-то похожее на Новороссию Екатерины Второй, что означало бы российский контроль вплоть до Одессы и, вероятно, до Молдовы; создание российского клиентского государства к востоку от Днепра; и огрызок государства, начиная от Киева [дальше на запад], огрызок Украины, который будет нежизнеспособным", — считает Кларк.

По его словам, Владимир Путин уверен, что такой "огрызок" Украины достаточно быстро развалится окончательно, и тогда Россия сможет легко его поглотить.

По мнению Кларка, все это означает большую опасность и для других стран региона, в частности Молдовы и Грузии, которые уже имеют на своей территории созданные Россией сепаратистские образования. Также, по его мнению, стоит быть настороже и Казахстану.

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Военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона заявил, что есть вполне вероятным, что после президентских "выборов" в РФ начнут массовую мобилизацию, что станет серьезным вызовом для Украины.

"Имеет ли противник человеческий потенциал — однозначно, что да. Они постоянно декларируют свой мобилизационный ресурс от 1,5 млн до 3 млн человек. А эксперты считают, что у них есть все 7 млн... И напомню, там всегда была призывная компонента. То есть пользоваться пулеметом Калашникова умеют практически все взрослые мужчины. Может ли Путин прибегнуть к идеологии "вставай, страна огромная" — вполне. И это действительно серьезный вызов для нас. Надо серьезно укреплять как наши границы, так все, что по линии боестолкновений", — отметил Черник.

Относительно того, способна ли Россия обеспечить оружием большую численность мобилизованных, эксперт напомнил, что только пулеметов Калашникова "империя" изготовила более 100 млн.

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