Одни из самых мощных и быстрых: кого Украина направила в Курскую область

К операции в Курской области присоединилась одна из наиболее оснащенных и быстрых украинских бригад – 80-я десантно-штурмовая бригада. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

ВСУ. Фото: из открытых источников

"На видео, распространившееся в социальных сетях в четверг, зафиксировано, как танк Т-64БВ или Т-80БВ, саперная машина УР-77, инженерная машина ИМР-2, а также БТР-80 и колесные бронетранспортеры Stryker американского производства проезжают мимо украинского минометная бригада... Из контекста понятно, что на видео зафиксированы первые моменты серьезного украинского наступления на российские позиции", — говорится в материале.

При этом, как отмечает издание, такое сочетание бывших советских и бывших американских машин только в 80-й десантно-штурмовой бригаде. И участие 80-й штурмовой – одной из лучших украинских бригад – подчеркивает масштаб украинской операции по вторжению в Курскую область.

Ранее проукраинские силы уже совершали рейды через границу на юг России. Но эти рейды были небольшими по масштабу и никогда не продолжались больше нескольких дней. Больше всего они были направлены на то, чтобы поставить российских лидеров в неловкое положение.

Однако, как подчеркивают авторы материала, нынешняя украинская операция отличается от других. В ней принимают участие по меньшей мере три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих: 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада.

"С каждым часом становится все понятнее, что происходящее в Курске — не рейд: это действительно вторжение", — говорится в статье.

Читайте на портале "Комментарии" — российское военное командование попытается реализовать ряд сценариев для освобождения населенных пунктов Курской области, которые ВСУ взяли под контроль в течение последних дней. К такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).



