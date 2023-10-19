Одна из стран отказала Украине в дальнобойных ракетах

Посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом, как сообщают "Комментарии", дипломат заявил "Европейской правде".

Ракета Taurus

"Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это – все, что я могу сказать публично по этому поводу", – подчеркнул Йегер.

На фоне отказа в Taurus Германия подготовила пакет помощи для Украины на сумму в миллиард евро. Планируется, что в него войдут средства ПВО. Кроме этого, по словам посла, ФРГ на днях заявила, что предоставит Силам обороны Украины еще один комплекс Patriot. Он состоит из командного пункта, радара, нескольких пусковых установок и ракеты.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку не хочет допустить эскалации войны.

TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Напомним, что на этой неделе Украина получила от США и успешно использовала против аэродромов оккупантов в Бердянске и Луганске американские далекобойные ракеты ATACMS.

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