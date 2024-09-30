Одна из стран объявила о готовности стать посредником между Украиной и Россией для окончания войны

Саудовская Аравия заявила, что готова быть посредником между Украиной и Россией, чтобы добиться окончания войны. По словам главы МИД принца Фейсала бин Фархан Аль Сауда, страна уже организовывала встречи по войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Киеве. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд во время выступления на всеобщих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к окончанию войны в Украине, а также отметил на переговорах с разными международными представителями для достижения мирного урегулирования.

"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство вновь призывает к прекращению кризиса и ограничению его негативных последствий для мировой безопасности и стабильности. В прошлом году Королевство принимало встречу советников по национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций", — сказал Фейсал бин. Фархан Аль Сауд.

Глава МИД Саудовской Аравии также заявил, что нужно "приложить все возможные усилия для прекращения кризиса и урегулирования споров". Фейсал бин Фархан Аль Сауд отметил готовность Саудовской Аравии быть посредником между Украиной и Россией.

"Королевство также подтверждает свою готовность продолжать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", – добавил саудовский принц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты мог быть планом по началу переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали, что план победы Зеленского может быть опасен для Украины.