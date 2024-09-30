Одна из стран объявила о готовности стать посредником между Украиной и Россией для окончания войны

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Slava Kot
Саудовская Аравия заявила, что готова быть посредником между Украиной и Россией, чтобы добиться окончания войны. По словам главы МИД принца Фейсала бин Фархан Аль Сауда, страна уже организовывала встречи по войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Киеве. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд во время выступления на всеобщих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к окончанию войны в Украине, а также отметил на переговорах с разными международными представителями для достижения мирного урегулирования.
Глава МИД Саудовской Аравии также заявил, что нужно "приложить все возможные усилия для прекращения кризиса и урегулирования споров". Фейсал бин Фархан Аль Сауд отметил готовность Саудовской Аравии быть посредником между Украиной и Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты мог быть планом по началу переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали, что план победы Зеленского может быть опасен для Украины.
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