Одна из стран НАТО решила передать оружие Армении вместо Украины

Греция решила передать свои зенитно-ракетные комплексы С-300, а также другую российскую военную технику Армении, а не Украине. Несмотря на то, что ранее Греция уже посылала военную поддержку Украине в войне против России, на этот раз на решение повлияла местная оппозиция.

ЗРК С-300. Фото: Anadolu

Как сообщает греческое издание enikos.gr, руководство Вооруженных сил Греции (GEETHA) находится на завершающей стадии переговоров по передаче Армении систем вооружения российского производства. Передача вооружений связана со стремлением Греции обновить свои арсеналы, заменяя старую технику новыми западными системами, в частности, израильского производства.

У Греции уже есть опыт передачи военной техники Украине. К примеру, в 2022 году Афины отправили Киеву 40 бронированных машин пехоты (БМП), заменив их на немецкие Marder. Однако передача С-300 Украине натолкнулась на сопротивление со стороны греческой оппозиции, которая аргументировала это рисками нарушения соглашений с Россией.

Греция избрала Армению по нескольким стратегическим причинам, указанным на enikos.gr.

"Прежде всего, из-за очень тесных союзнических связей и совместного исторического темпа в новейшей истории, а также совместных религиозных верований. Кроме того, сильная Армения внешне станет отличным противовесом турецкой неуступчивости, которая открыто усиливает Азербайджан. Ведь события в Нагорном Карабахе еще свежи", — говорится в тексте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия обходит международные санкции в Эгейском море вблизи Греции.

Также "Комментарии" писали о том, как украинские военные взяли в плен гражданина Греции.