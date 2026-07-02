"Один из самых сложных ударов": раскрыта потрясающая деталь о зверском обстреле Киева

В ночь на 2 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Киев, применив широкий спектр вооружения – от реактивных беспилотников до баллистических и гиперзвуковых ракет. По оценке авиационного эксперта Богдана Долинце, такая операция потребовала длительной подготовки и накопления значительных запасов вооружения.

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что российские военные тщательно спланировали атаку, синхронизировав применение разных типов средств поражения. Именно это, по его словам, сделало ночной обстрел одним из самых сложных для украинской противовоздушной обороны.

Долинце подчеркнул, что особенностью удара стало одновременное появление большого количества воздушных целей разных типов. Российские войска использовали баллистические ракеты, реактивные баражирующие боеприпасы "Бандероль" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", пытаясь максимально усложнить работу ПВО.

"Ключевое, что мы видим, – это фактически дополнение роста количества реактивных баражирующих боеприпасов, которые являются достаточно сложными целями из-за их значительной скорости, достигающей 400-450 км/ч. Это усложняет возможность их перехвата. Во-вторых, враг пытается увеличивать плотность атаки – запускать большее количество систем в меньший промежуток времени. Если раньше мы говорили об атаках до тысячи беспилотников, длившихся от 10 до 14 часов, то сейчас Россия стремится добиться возможности совершать аналогичные атаки за 4-6 часов. Для этого активно разворачиваются площадки по подготовке и запуску вооружения, главная цель которых – повысить интенсивность атак", – пояснил эксперт.

По словам Долинце, основной целью таких массированных ударов является психологическое давление на гражданское население. Киев остается одним из главных направлений атак из-за высокой плотности застройки, ведь даже после успешного перехвата ракет и беспилотников обломки представляют значительную опасность для жителей города.

Портал "Комментарии" ранее писал, что после очередной массированной воздушной атаки России на Украину чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что действия Кремля в очередной раз демонстрируют нежелание прекращать войну. По его убеждению, последние удары свидетельствуют о том, что надежды на скорейшее завершение боевых действий не соответствуют реальной ситуации.