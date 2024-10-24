Очередной расстрел пленных под Селидово: что известно

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.

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По оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе г. Селидово. Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители вс россии записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.

На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

18 октября 2024 года, в 14:38, представители России в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих. Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на зверства россиян и отметил, что смертные казни военнопленных ВСУ стали системой.

"Страна-агрессор снова нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными! В очередной раз сообщил ООН и МККК о военном преступлении РФ, чтобы организации это зафиксировали. Известно уже о более 100 украинских военных, которых при попадании в плен казнили россияне! Международные организации и демократический мир имеют наконец-то проснуться и принимать меры по привлечению к ответственности военных преступников", – подчеркнул Омбудсман.