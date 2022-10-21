Очередное преступление россиян. Повесили женщину за три слова

Россияне похитили женщину, а затем отправили фото ее мертвого тела. Одной из главных причин смерти 56-летней Татьяны Мудренко есть фраза "Скадовск — это Украина". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Медийная инициатива по правам человека".

Очередное преступление россиян. Фото с октрытых источников

7 октября в дом Татьяны Мудренко и ее мужа Анатолия Орехова пришли предатели и коллаборанты, которые раньше были работниками украинской полиции. Именно эти люди похитили пару. Всего за несколько дней сестре Татьяны Натальи Черной отправили фото мертвой женщины с выводами судмедэкспертизы, где написано, что причина смерти произошла в результате удушения.

Татьяна Мудренко была известна на Херсонщине своей пророссийской позицией, женщина даже во временно оккупированном городе ездила на велосипеде с сине-желтым флагом.

Кроме того, Татьяна открыто критиковала коллаборантов, ранее работавших на украинскую полицию. Женщина назвала таких изменников продажными.

"Никогда не подумала бы, что украинский милиционер будет служить россиянам. Какие они все продажные", — говорила Татьяны Мудренко.





Муж Татьяны выжил, правозащитники сообщают, что Анатолия Орехова выпустили из-под стражи 18 октября и разрешили похоронить жену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти хотят обвинить Украину в создании диверсии на временно оккупированных территориях. Российские пропагандисты рассылают письма о том, что украинские военные закладывают взрывчатку в игрушки и телефоны. Украинские спецслужбы отмечают, что таким образом Россия хочет произвести впечатление, что ВСУ убиваю украинцев на оккупированных территориях, а не защищает их.



Также "Комментарии" писали об ужасном случае изнасилования. Россияне совершили сексуальное преступление с беременной женщиной, после чего у украинки произошел выкидыш.



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