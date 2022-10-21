Очередное преступление россиян. Повесили женщину за три слова

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Slava Kot
Россияне похитили женщину, а затем отправили фото ее мертвого тела. Одной из главных причин смерти 56-летней Татьяны Мудренко есть фраза "Скадовск — это Украина". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Медийная инициатива по правам человека".
Очередное преступление россиян. Фото с октрытых источников
7 октября в дом Татьяны Мудренко и ее мужа Анатолия Орехова пришли предатели и коллаборанты, которые раньше были работниками украинской полиции. Именно эти люди похитили пару. Всего за несколько дней сестре Татьяны Натальи Черной отправили фото мертвой женщины с выводами судмедэкспертизы, где написано, что причина смерти произошла в результате удушения.
Татьяна Мудренко была известна на Херсонщине своей пророссийской позицией, женщина даже во временно оккупированном городе ездила на велосипеде с сине-желтым флагом.
Кроме того, Татьяна открыто критиковала коллаборантов, ранее работавших на украинскую полицию. Женщина назвала таких изменников продажными.
Муж Татьяны выжил, правозащитники сообщают, что Анатолия Орехова выпустили из-под стражи 18 октября и разрешили похоронить жену.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти хотят обвинить Украину в создании диверсии на временно оккупированных территориях. Российские пропагандисты рассылают письма о том, что украинские военные закладывают взрывчатку в игрушки и телефоны. Украинские спецслужбы отмечают, что таким образом Россия хочет произвести впечатление, что ВСУ убиваю украинцев на оккупированных территориях, а не защищает их.
Также "Комментарии" писали об ужасном случае изнасилования. Россияне совершили сексуальное преступление с беременной женщиной, после чего у украинки произошел выкидыш.
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