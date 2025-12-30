Очередное циничное вранье россиян: озвучено важное уточнение о боях на самом тяжелом участке фронта

Российская пропаганда вновь сообщает о якобы "восторженных" населенных пунктах и подталкивает к решениям, которые на словах кажутся простыми, но на практике сложными. В то же время, на одном из самых сложных направлений фронта ситуация остается напряженной и не соответствует официальной сводке Москвы, заявил политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук. Он отметил, что информация о контроле Россией ключевых точек является ложной. Он подробно рассказал, что происходит на участке Мирноград – Покровск и почему враг делает акцент на логистике.

Фото: из открытых источников

По его словам, российские войска пытаются продвинуться в Мирноград по нескольким направлениям, концентрируя силы у шахт и района Новоэкономического. Параллельно они давят с севера через Красный Лиман и с юга, в частности, из районов Гродовки и Новогородовки. Цель этих действий – создать трудности Сил Обороны Украины и усложнить логистические пути между Мирноградом и Покровском.

"Ситуация очень сложная и очень напряженная, но Мирноград до сих пор не находится под контролем российских войск", — подчеркнул Ткачук.

Оборону Покровско-Мирноградской агломерации держит 7 корпус ДШВ, и работа там остается системной и изнурительной. Несмотря на постоянные штурмы, россияне не могут захватить ключевые населенные пункты. В Покровске украинские войска удерживают позиции на севере, обеспечивая логистику и проводя ограниченные наступательные действия по сдерживанию врага.

"Фактически железная дорога разрезает Покровск на две части: юг за врагом, север за нами. Логистика там присутствует, и это является ключевым", — добавил Ткачук.

