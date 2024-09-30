Очень тяжело: военный сказал, когда враг может «выжать» ВСУ из Курской области

Обстановка в Курской области динамичная, подразделения перемещаются активно, у каждого свой бой сейчас или был час назад, рассказывает военный Кирилл Сазонов.

Бои в Курской области

По его словам, россияне сами себе установили дедлайны то на 1 октября, то на 17, чтобы очистить область от ВСУ.

"С этим понятно, эти дедлайны они провалят. Если говорить о серьезной возможности выжать нас из Курской области – это октябрь и ноябрь. Для этого стягивают силы, резервы, в основном пехоту и танки. Сейчас по оценкам экспертов тут противника порядка 40 тысяч. Мои считают – уже порядка 55 тысяч", — говорит Сазонов.

При этом он добавил, что Силам обороны на самом деле очень тяжело воевать в Курской области.

"Тяжело, на самом деле тяжело. Против нас незнание местности. Они дома, как ни крути. Мы смеялись и пользовались их проколами в ориентировании, когда они терялись в Киевской области, помните? Ну, теперь мы в этой ситуации. Плохое знание местности против нас. На Плехово, Борках и Спальном прочувствовали это в полной мере. На Спальном потеряли пацанов. У противника очень хорошо поставлена аэророзведка. В воздухе постоянно что-то висит", — рассказывает военный.

По его словам, россияне очень часто используют в Курской области ту же тактику, что и в Часовом Яре и Торецке — просачиваются малыми группами, иногда по одному на стартовые штурмовые позиции, и оттуда происходит уже рывок к позициям.

"По обстрелам – накрывают из всего. Про КАБы даже говорить не стоит, сами понимаете. Кроют по принципу "огненный вал". То есть у них исходная позиция простая – в занятых нами поселках их мирных нет и быть не может. Потому можно равнять с землей все. Ствольная работает тоже активно. Как и наша. Выкатились, отработали и сбежали. Учитывая то, что в воздухе постоянно что-то висит, неприятно. Подключаются СРЗО. Морпехи активно и грамотно используют танчики. Вообще грамотно воюют, это лучшие части, что у них есть. Сталкивались еще на Торецке с ними, теперь тут", — рассказывает военный.

По его словам, Силы обороны в планы командования не посвящены.

"Но если хотим тут задержаться надолго – нужно зарываться в землю", — добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские военные хотят освободить Курскую область в течение месяца.



