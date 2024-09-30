Очень тяжело: военный сказал, когда враг может «выжать» ВСУ из Курской области

Обстановка в
Курской области динамичная, подразделения перемещаются активно, у каждого свой
бой сейчас или был час назад, рассказывает военный Кирилл Сазонов.
Бои в Курской области
По его словам,
россияне сами себе установили дедлайны то на 1 октября, то на 17, чтобы
очистить область от ВСУ.
"С этим понятно,
эти дедлайны они провалят. Если говорить о серьезной возможности выжать нас из
Курской области – это октябрь и ноябрь. Для этого стягивают силы, резервы, в
основном пехоту и танки. Сейчас по оценкам экспертов тут противника порядка 40
тысяч. Мои считают – уже порядка 55 тысяч", — говорит Сазонов.
При этом он
добавил, что Силам обороны на самом деле очень тяжело воевать в Курской
области.
"Тяжело, на самом
деле тяжело. Против нас незнание местности. Они дома, как ни крути. Мы смеялись
и пользовались их проколами в ориентировании, когда они терялись в Киевской
области, помните? Ну, теперь мы в этой ситуации. Плохое знание местности против
нас. На Плехово, Борках и Спальном прочувствовали это в полной мере. На
Спальном потеряли пацанов. У противника очень хорошо поставлена аэророзведка. В
воздухе постоянно что-то висит", — рассказывает военный.
По его словам,
россияне очень часто используют в Курской области ту же тактику, что и в
Часовом Яре и Торецке — просачиваются малыми группами, иногда по одному на стартовые
штурмовые позиции, и оттуда происходит уже рывок к позициям.
"По обстрелам –
накрывают из всего. Про КАБы даже говорить не стоит, сами понимаете. Кроют по
принципу "огненный вал". То есть у них исходная позиция простая – в занятых
нами поселках их мирных нет и быть не может. Потому можно равнять с землей все.
Ствольная работает тоже активно. Как и наша. Выкатились, отработали и сбежали.
Учитывая то, что в воздухе постоянно что-то висит, неприятно. Подключаются
СРЗО. Морпехи активно и грамотно используют танчики. Вообще грамотно воюют, это
лучшие части, что у них есть. Сталкивались еще на Торецке с ними, теперь тут",
— рассказывает военный.
По его словам,
Силы обороны в планы командования не посвящены.
"Но если хотим
тут задержаться надолго – нужно зарываться в землю", — добавил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что российские военные хотят освободить Курскую область в течение
месяца.
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