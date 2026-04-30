Очень опасный маневр: почему предложение Путина о перемирии на 9 мая станет фиаско для Украины

Предложение кремлевского правителя Владимира Путина объявить перемирие 9 мая в день празднования победы во Второй мировой войне вызвало неоднозначную реакцию в Украине и стало предметом обсуждения среди ведущих политологов. По мнению аналитиков, эта инициатива носит скорее пропагандистский характер и не направлена на реальное прекращение боевых действий. Издание "Комментарии" узнало мнение экспертов на этот счет.

Фото: из открытых источников

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что Кремль пытается использовать символическую дату для своих политических целей.

"9 мая для российских властей — сакральный день, который они стремятся превратить в инструмент пропаганды. Предложение перемирия — это не гуманитарный жест, а политический маневр, призванный показать миру, что Москва якобы стремится к миру. На самом деле речь идет о паузе для перегруппировки войск", — считает эксперт.

По его словам, согласование Украины на такие условия означало бы фактическое признание российских сценариев, что неприемлемо.

В то же время политолог и профессор Алексей Гарань подчеркивает международное измерение этой инициативы.



"Это сигнал не столько Украине, сколько Западу. Кремль пытается создать картинку миротворца, чтобы повлиять на общественное мнение в Европе и США. Но любое перемирие без гарантий и четких условий сыграет только в пользу агрессора", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что украинская дипломатия должна активно объяснять партнерам настоящие мотивы России во избежание давления на Киев по поводу уступок.

Дополнительно, Гарань подчеркнул еще один аспект.

"Нельзя забывать, что перемирие в войне всегда имеет военное измерение. Для России это шанс стабилизировать фронт, возобновить логистику и подготовить новые наступательные действия. Поэтому любые разговоры о паузе без реальных договоренностей и международных гарантий опасны. Украина должна четко заявить, что не примет предложений, которые фактически легализуют". — это не шаг к миру, а инструмент российской пропаганды", — подчеркнул Гарань.

