Обязательная эвакуация: из Купянского района вывезут 269 детей

Сегодня на заседании Совета обороны области было принято решение о принудительной эвакуации детей. Под действие этого решения попадает 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района. Это важный шаг для обеспечения безопасности малышей в условиях угрозы. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



Совет обороны. Фото: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Откуда будет эвакуация

Купянская ТГ – 10 населенных пунктов, 158 детей.

Куриловская ТГ – 6 населенных пунктов, 41 ребенок.

Кондрашовская ТГ – 13 населенных пунктов, 70 детей.

К настоящему моменту уже эвакуированы 10 семей. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Все эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, включая ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку. Тем, кто нуждается, обеспечивается временное проживание или помощь в эвакуации в другие области Украины при содействии Укрзализныци.

Напоминаем, что работает "горячая линия" по эвакуации — телефон 0-800-33-92-91. Здесь вас проконсультируют и окажут сопровождение на всех этапах.

С 10 мая, после усиления агрессии на севере области, из Волчанского и Липцевского направлений было эвакуировано 15 031 человек, из них 1282 ребенка.

Напомним, ранены 2 спасателя из Запорожской и Херсонской областей во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе Донецкой области.

Кроме того, власти Сумской области решили эвакуировать жителей трех населенных пунктов после того, как обстрелы в этом районе участились. Общее количество людей, которым нужно покинуть свои дома, составляет 40 тысяч. Такие меры были предприняты для защиты людей от возможных опасностей.

