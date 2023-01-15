Обучены на белорусских полигонах: для чего мобилизованных из РФ перекидывают под Луганск

С территории республики Беларусь в РФ прибыл еще один эшелон с мобилизованными российскими военными, прошедшими соответствующее военное обучение на полигонах соседней страны.

В частности, обнародована информация, что 11 января с железнодорожной станции Полонка в Барановичском районе Брестской области отправился еще один железнодорожный поезд российских Вооруженных Сил с мобилизованными россиянами, которых готовили к войне на белорусских полигонах.

Как сообщают, эшелон состоял из 44 вагонов: 4 пассажирских — это почти 200 человек, 3 крытых вагона со снаряжением и 37 вагонов, на платформах которых была погружена колесная и гусеничная военная техника.

Также утверждается, что в числе военной техники в эшелоне находились: минимум 2 инженерные машины, 1 УАЗ, автомобили Урал и КамАЗ.

Отмечено, что 15 января военный поезд приехал на железнодорожную станцию Митрофановка Воронежской области Российской Федерации. Этот населенный пункт расположен примерно в 40 км от Луганщины.

Важно, что несколько раньше в Беларусь прибыли два эшелона, которые привезли российскую военную технику. Некоторые автомобили имели известную уже отметку в виде буквы "Z".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ увеличила группировку ракетоносителей в Черном море: есть ли новая угроза с моря . Нашему государству с моря теперь угрожают десятки крылатых ракет. Об этом предупреждают в ВСУ. По их информации, сейчас на территории Черного моря военное руководство РФ увеличило свою группировку до 16 военных кораблей, из которых 6 таких морских судов — ракетоносители. В частности, представители ВСУ сообщают об одном подводном ракетоносителе, именно на нем могут храниться крылатые ракеты "Калибр" .