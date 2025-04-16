Обстрелы усилятся: в США рассказали, какое заявление вскоре может сделать Путин

Кремль может вскоре заявить о завершении "энергетического перемирия" и удвоить удары по территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики отметили, до сих пор точные параметры перемирия, включая дату его завершения, остаются призрачными. Также неясен процесс мониторинга данного перемирия. В то же время глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, в комментарии российским СМИ заявил, что на самом деле нет никаких договоренностей так называемого энергетического перемирия и напомнил, что Россия отклонила предложение Вашингтона по 30-дневному полному прекращению огня.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков, в свою очередь, 15 апреля заявил, что Кремль уточнит дату окончания "энергетического перемирия" у Министерства обороны России и добавил, что "все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего Владимира Путина".

В ISW обращают внимание, что с 18 марта российские официальные лица, не имея никаких доказательств, регулярно обвиняют Украину в нарушении "энергетического перемирия".

"Российские войска могут усилить дальние удары по Украине в ближайшие дни, поскольку перемирие подходит к концу", — отмечает Институт изучения войны.

Отметим, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы страны-агрессора РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что, если договоренность между Украиной и Россией о взаимном отказе от атак на объекты энергетической инфраструктуры будет продолжена, условия этого соглашения должны быть существенно пересмотрены – в частности, в отношении ответственности в случае нарушения.

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