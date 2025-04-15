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«Энергетическое перемирие» от России убило в 2,5 раза больше украинцев, чем без перемирия

«Перемирие» от России убило 72 человека, из которых 11 детей

сегодня, 13:13
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Недилько Ксения

За 22 дня так называемого "энергетического перемирия" российская армия убила почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период до его объявления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Энергетическое перемирие» от России убило в 2,5 раза больше украинцев, чем без перемирия

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, с 25 марта по 15 апреля россияне совершили 8 массированных атак на украинские города, в результате которых погибли 72 человека, среди них — 11 детей.

Кроме того, как отметил руководитель Центра, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, за время так называемого "энергетического прекращения огня" московиты увеличили интенсивность ударов по гражданским, нарастили атаки и обстрелы на фронте.

"Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. Путин же и его армия продолжают убивать гражданских украинцев", – говорится в сообщении ЦПИ.

«Энергетическое перемирие» от России убило в 2,5 раза больше украинцев, чем без перемирия - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Вербное воскресенье российские войска ударили ракетами по центральной части города Сумы. По данным местных властей, погибли гражданские люди. При этом вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева", сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения Сум. Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, россияне намеренно хотели убить как можно больше гражданских людей. Этот удар случился после встречи между Путиным и спецпредставителем США в Москве. Подобные террористические акты Россия всегда использовала как средство давления в любых переговорах. Ранее россияне убили людей и детей в Кривом Роге после визита Путина в Вашингтон.



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