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Обстрел Тернопольщины: оккупанты попали по промышленному предприятию

Оккупанты нанесли удары ночью, произошел масштабный пожар

сегодня, 08:52
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Недилько Ксения

Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода, информирует портал "Комментарии".

Обстрел Тернопольщины: оккупанты попали по промышленному предприятию

Ликвидация пожара в Тернопольской области. Фото: ГСЧС Украины

К ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей, 12 единиц спецтехники ГСЧС и 12 полицейских, 4 единицы специальной техники.

Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать.

Погибших и травмированных нет.

Фото опубликовали в ГСЧС Тернопольской области.

Обстрел Тернопольщины: оккупанты попали по промышленному предприятию - фото 2
Обстрел Тернопольщины: оккупанты попали по промышленному предприятию - фото 3
Обстрел Тернопольщины: оккупанты попали по промышленному предприятию - фото 4
Обстрел Тернопольщины: оккупанты попали по промышленному предприятию - фото 5


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Новые громады объявили о принудительной эвакуации: что говорят власти

Принудительная эвакуация детей из Боровской громады Изюмщины, и обязательная для всех — из громад Купянщины, была объявлена 15 октября. Об этом по итогам Совета обороны области сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Там ухудшается военная обстановка, мы не можем там обеспечивать отопительный сезон, электричество, оказание гуманитарной помощи, враг там обстреливает нашу критическую инфраструктуру и восстановление там невозможно", – отметил глава ХОВА. Откуда именно будут эвакуировать людей – читайте по ссылке.

Читайте также: По всей Украине объявлен оранжевый уровень опасности: что происходит

Уже с сегодняшнего дня и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5°, объявлен II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В каких областях значительно похолодает – читайте по ссылке.

В Киеве и области заморозки следует ожидать уже с 17 октября. "Следите за погодой, особенно в горной местности! Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы следует отправляться только при благоприятных условиях", — отмечают спасатели.



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