Обстрел под Бахмутом: в Украине были серьезно ранены польские волонтеры

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Vitalii Rozkariaka
Польша продолжает
поддерживать Украину, и это касается самых разных направлений, от
предоставления оружия и техники до сбора денег и гуманитарной помощи для
мирного населения, пострадавшего от российской агрессии. Очередное
подтверждение тому, что граждане соседней страны всегда готовы "подать руку"
Украине, недавний визит польских волонтеров в Бахмут – населенный пункт,
который постоянно находиться под обстрелами путинской орды.
Процесс раздачи гумпомощи, из открытых источников
Два гражданина
Польши, которые отправились в Украину в составе гуманитарного конвоя, были
серьезно ранены под Бахмутом. Во время очередного обстрела, под который, к
сожалению, попало мирное населения, осколочные ранения получили и члены
добровольческой миссии – ими стали два гражданина соседней страны – мужчина и
женщина. В данный момент, передает издание Wyborcza, пострадавшие находятся у
себя на Родине, в клинической больнице Люблина. Состояние пациентов, говорят
медики, удалось стабилизировать, однако на фоне полученных травм, их жизнь
навряд ли сможет стать прежней.
По имеющимся
данным, когда члены гуманитарного конвоя разгружали пакеты и коробки с
разнообразными вещами и продуктами, начался обстрел. От осколков вражеского
снаряда были серьезно ранены два человека – мужчина и женщина. Последняя, к
сожалению, пострадала серьезнее – ей пришлось ампутировать ногу.
Оказанием первой
помощи и транспортировкой поляков на Родину занимался фонд "Хуманош", его
сотрудники оказали всю необходимую заботу и поддержку пострадавшим.
Напомним, ранее
мы рассказывали об известной польской спортсменке, которая активно поддерживает
Украину и украинцев в их борьбе за свободу и независимость.
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