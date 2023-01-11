Обстрел под Бахмутом: в Украине были серьезно ранены польские волонтеры

Польша продолжает поддерживать Украину, и это касается самых разных направлений, от предоставления оружия и техники до сбора денег и гуманитарной помощи для мирного населения, пострадавшего от российской агрессии. Очередное подтверждение тому, что граждане соседней страны всегда готовы "подать руку" Украине, недавний визит польских волонтеров в Бахмут – населенный пункт, который постоянно находиться под обстрелами путинской орды.

Процесс раздачи гумпомощи, из открытых источников

Два гражданина Польши, которые отправились в Украину в составе гуманитарного конвоя, были серьезно ранены под Бахмутом. Во время очередного обстрела, под который, к сожалению, попало мирное населения, осколочные ранения получили и члены добровольческой миссии – ими стали два гражданина соседней страны – мужчина и женщина. В данный момент, передает издание Wyborcza, пострадавшие находятся у себя на Родине, в клинической больнице Люблина. Состояние пациентов, говорят медики, удалось стабилизировать, однако на фоне полученных травм, их жизнь навряд ли сможет стать прежней.

По имеющимся данным, когда члены гуманитарного конвоя разгружали пакеты и коробки с разнообразными вещами и продуктами, начался обстрел. От осколков вражеского снаряда были серьезно ранены два человека – мужчина и женщина. Последняя, к сожалению, пострадала серьезнее – ей пришлось ампутировать ногу.

Оказанием первой помощи и транспортировкой поляков на Родину занимался фонд "Хуманош", его сотрудники оказали всю необходимую заботу и поддержку пострадавшим.

Напомним, ранее мы рассказывали об известной польской спортсменке, которая активно поддерживает Украину и украинцев в их борьбе за свободу и независимость.

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