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Обстрел под Бахмутом: в Украине были серьезно ранены польские волонтеры

По имеющимся данным, одной из пострадавших - женщине-волонтеру, ампутировали ногу

сегодня, 09:17
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польша продолжает поддерживать Украину, и это касается самых разных направлений, от предоставления оружия и техники до сбора денег и гуманитарной помощи для мирного населения, пострадавшего от российской агрессии. Очередное подтверждение тому, что граждане соседней страны всегда готовы "подать руку" Украине, недавний визит польских волонтеров в Бахмут – населенный пункт, который постоянно находиться под обстрелами путинской орды.

Обстрел под Бахмутом: в Украине были серьезно ранены польские волонтеры

Процесс раздачи гумпомощи, из открытых источников

Два гражданина Польши, которые отправились в Украину в составе гуманитарного конвоя, были серьезно ранены под Бахмутом. Во время очередного обстрела, под который, к сожалению, попало мирное населения, осколочные ранения получили и члены добровольческой миссии – ими стали два гражданина соседней страны – мужчина и женщина. В данный момент, передает издание Wyborcza, пострадавшие находятся у себя на Родине, в клинической больнице Люблина. Состояние пациентов, говорят медики, удалось стабилизировать, однако на фоне полученных травм, их жизнь навряд ли сможет стать прежней.

По имеющимся данным, когда члены гуманитарного конвоя разгружали пакеты и коробки с разнообразными вещами и продуктами, начался обстрел. От осколков вражеского снаряда были серьезно ранены два человека – мужчина и женщина. Последняя, к сожалению, пострадала серьезнее – ей пришлось ампутировать ногу.

Оказанием первой помощи и транспортировкой поляков на Родину занимался фонд "Хуманош", его сотрудники оказали всю необходимую заботу и поддержку пострадавшим.

Напомним, ранее мы рассказывали об известной польской спортсменке, которая активно поддерживает Украину и украинцев в их борьбе за свободу и независимость. 



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Источник: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,29344596,polscy-wolontariusze-ostrzelani-pod-bachmutem-dzisiaj-przyjechali.html?_ga=2.240259467.98340401.1673330898-299088472.1667395130
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