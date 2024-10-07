Обстрел Хмельнитчины «Кинжалами»: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", враг атаковал Хмельнитчину ракетами. Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Ракета Кинжал. Фото из открытых источников

"Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было.

По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших нет. Пожар не зафиксирован", – отметил Тюрин.

Обновлено: В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома города Староконстантинов в Хмельницкой области.

По данным местной администрации, жителей просят находиться у укрытия из-за угрозы детонации боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты запустили "Кинжалы": в Киеве раздаются мощные взрывы

В Киеве раздались мощные взрывы. Это связано с тем, что оккупанты запустили аэробалистические ракеты "Кинжал" из МИГ-31К. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

По данным КГВА, в Киеве работает ПВО.

"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги". – сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Также ракеты были запущены на Староконстантинов Хмельницкой области. Там также сообщили о взрывах. Подробно об обстреле Киева читайте по ссылке.

Читайте также: Силы обороны нанесли удары по оккупированному Крыму

Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Феодосийский терминал самый крупный в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются, отмечают в Генштабе.

По данным местной оккупационной администрации, в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.