Обстрел Херсона: есть погибшие и раненые

Вчера вечером в Херсоне прогремели мощные взрывы. Под ударом вражеской артиллерии очутились жилые дома в Центральном районе города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Иллюстративное фото

К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 74-летняя женщина. Она получила смертельные ранения.

Также ранение получила 54-летняя херсонка. У нее – взрывная травма и контузия. Медики оказали ему помощь на месте. От госпитализации потерпевшая отказалась.

"Позже стало известно, что в результате вражеского удара в Центральном районе погибла 50-летняя женщина. От полученных ран она погибла на месте.

Ранение получил также 61-летний мужчина, который во время обстрела находился на улице. У него – взрывная травма, контузия, а также обломочное ранение ноги. Каретой "скорой" пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – сообщил глава ОВА.

Также позже стало известно, что в результате "прилета" в жилой дом травмировался 13-летний ребенок.

Мальчик получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также обломочное ранение ноги. Врачи оказали ему помощь на месте. От госпитализации родители отказались.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты дважды ударили по Харькову: что известно о "прилетах"

Вчера около 20:35 в Харькове прогремели мощные взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании КАБ в трех районах города – Шевченковском, Киевском и Салтовском.

"В Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина. В Шевченковском районе на данную минуту одна пострадала женщина. В Шевченковском районе в результате удара КАБом разрушен частный дом.

Двое пострадавших госпитализированы. Осмотр мест прилетов продолжается", – написал Терехов.

Уже в два часа ночи в городе прозвучала повторная серия взрывов. В этот раз "прилеты" произошли в Холодногорском районе города.