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Обрушит украинскую металлургию: в Покровске из-за боев остановили стратегическую шахту

Шахта "Покровская" - стратегическое предприятие, ее потеря или остановка критичны для украинской промышленности

сегодня, 16:15
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Николай Лисицын

Украинская шахта по добыче коксующегося угля в Покровске Донецкой области остановила работу, сообщает 13 января портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters. Предприятие имеет ключевое значение для сталелитейной промышленности страны.

Обрушит украинскую металлургию: в Покровске из-за боев остановили стратегическую шахту

Прекратила работу шахта в Покровске, которая снабжала половину украинской металлургии коксующимся углем. Фото: из открытых источников

Добыча угля остановлена из-за приближения наступающих российских войск, сообщили Reuters два источника в отрасли. Отмечается, что покровская шахта — единственная на Украине, где добывают коксующийся уголь. По данным DeepState, российские войска находятся менее чем в 2 км от объекта.

Как отмечают "Комментарии",  шахта "Покровская" является крупнейшей в Украине по добыче коксующегося угля, а еще ключевым предприятием региона. Известно, что в 2023 году Украина произвела около 3,5 млн тонн кокса, используя для этого коксующийся уголь, добываемый исключительно в Покровске. Эксперты предупреждали, что утрата этого объекта в случае захвата Покровска приведет к обвалу в металлургии минимум на 50 %.

10 января портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова передавал, что российские войска полностью захватили шахту "Центральная" в Торецке Донецкой области. Теперь враг может беспрепятственно и точно работать артиллерией по остаткам города, которые еще находятся под украинским контролем. Ситуация для ВСУ ухудшается в Торецке и дальше.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraine-halts-production-pokrovsk-coal-mine-russian-troops-near-sources-say-2025-01-13/
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